Jaká bude oslava titulu Slavie? Zahradní slavnost v Edenu pro dobrou věc

Čtyři zápasy budou muset hrát fotbalisté Slavie kvůli incidentu svých příznivců v závěru derby před prázdnými tribunami. Duel s Jabloncem (3:1) už mají za sebou, zbývá zápas Plzní a další dva na začátku příští sezony.
Majitel klubu Pavel Tykač se ale rozhodl, že fanoušci o možnost společně oslavit titul nepřijdou. Po nedělním zápase a předání poháru začnou v Edenu mistrovské oslavy, které zároveň pomohou potřebným.
„Slavia má po Česku přes milion a půl fanoušků, kteří s námi prožívají radost a chtěli by přijet. A proti je parta, která té většině otravuje život. Hledali jsme tedy způsob, jak by se fanoušci s hráči viděli, sami hráči si to přejí. Chystáme tedy takovou letní slavnost spojenou s charitou,“ řekl Tykač v pořadu Rozstřel.
„Podstatou pro mě je vrátit se k normálnímu životu a umožnit fanouškům prožít si ten úspěch.“
Zápas Slavia – Viktoria Plzeň se bude promítat před stadionem. Poté dojde k předání mistrovské trofeje – ceremoniál by měl skončit zhruba v 16:20. A v 17:00 se stadion v Edenu otevře pro fanoušky, kteří budou smět přímo na trávník.
Co je čeká? Setkání s hráči, s nimiž opět pozvednou mistrovský pohár, slávistická hymna, chorál s kytarovým doprovodem Tomáše Holeše, proslovy majitele Pavla Tykače a členů realizačního týmu či projekce unikátních videí ze zlaté sezony. Nejen těch ze zápasů, ale i z kabiny.
Fanoušci se budou moci vyfotit s pohárem a medailemi a dojde i na tradiční děkovačku. Chybět nebude občerstvení a odpočinkové zóny přímo na hřišti v Edenu.
🔴⚪ Závěr sezony před Edenem s Odborem přátel! ⚪🔴
Hlavním motivem celé akce je projekt „Eden pomáhá“. Symbolické vstupné ve výši 50 Kč poputuje ze 100 % na podporu konkrétních příběhů Petry, Kuby a Verči. Při koupi vstupného můžete přispět libovolnou částkou nad rámec základního vstupného. Tam ale pomoc nekončí.
Hráči nastoupí ve speciálních dresech vytvořených Pastou Onerem ve spolupráci s klubem a značkou Castore. Design dresů ponese symboliku boje proti rakovině. Hrané dresy následně poputují do dražby. Ta začne ve čtvrtek 21. května v 17:00 a skončí v úterý 26. května ve 21:00. Nejvyšší příhoz získá hraný, podepsaný dres s certifikátem pravosti. Kompletní výtěžek z dražby poputuje na pomoc onkologickým pacientů Petře, Kubovi a Verče.
Další prostředky během zahradní slavnosti vybere Slavia během akce, a to:
- 15 % z veškerého prodaného občerstvení během akce,
- 50 % všech útrat ve fanshopu během celé neděle
Prodej vstupenek už probíhá a skončí v pátek v 17:00.
„Oproti loňskému zlatému ročníku budou oslavy skromnější. Ale chceme udělat radost fanouškům, kteří nás celý rok podporovali. A jsou nedílnou součástí naší mistrovské cesty,“ dodal 1. místopředseda představenstva Slavie Martin Říha.