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Chance Liga 2026/2027

Slavia odtajnila třetí sadu dresů: krémová barva i 23 vrcholů, které symbolizují tituly

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  7:42
Štěpán Chaloupek a Sierra Pennock, hráči mužského a ženského týmu SK Slavia...

Štěpán Chaloupek a Sierra Pennock, hráči mužského a ženského týmu SK Slavia Praha, pózují v nové třetí sadě dresů pro sezonu 2026/2027. | foto: SK Slavia Praha

Obránce fotbalové Slavie Praha, Štěpán Chaloupek, pózuje v třetí sadě dresů pro...
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
17 fotografií
Stejně jako u prvních dvou sad sáhla Slavia i u alternativní varianty k uměleckému řešení. Společně s návrhářem Pavlem Fuksou představil český fotbalový mistr krémový dres, na kterém jsou v tmavě modré barvě vyobrazené kóty, jež symbolizují jednotlivé domácí tituly.

Všechny tři varianty připravil klub ve spolupráci s britskou značkou Castore.

„Kdybych měl třetí sadu popsat jedním slovem, volím slovo vzhůru. Trojúhelník znamená vrchol, titul, který Slavia dobyla. Cesta k němu je vždycky složitá. Vyžaduje odhodlání, morální odolnost a touhu bojovat o každý další krok,“ popsal autor návrhu Fuksa.

Obránce fotbalové Slavie Praha, Štěpán Chaloupek, pózuje v třetí sadě dresů pro sezonu 2026/2027.
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
Třetí sada dresů SK Slavia Praha pro sezonu 2026/2027.
17 fotografií

„Některé vrcholy se zprvu můžou zdát skoro nedosažitelné, ale nikdy není možné se zastavit, výstup vzdát,“ dodal.

Podobně jako u venkovní sady zkusil netradiční barevnou kombinaci. Zatímco domácí dres je tradičně červeno-bílý, venkovní je černo-červený a alternativnímu dominuje vanilková krémová barva. Tu ještě podkreslují nenápadné vrstevnice, které znázorňují cestu k jednotlivým vrcholům.

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„Cílem grafických prvků bylo reflektovat úspěšnou klubovou historii a výjimečnou současnost, ale zároveň připomenout nekonečnost procesu dobývání vrcholů,“ napsala Slavia na svém webu.

„Celkem jsem připravil 29 barevných variant. Byly mezi nimi tmavé verze, černé nebo tmavomodré, světlé v bílé, šedé nebo béžové, různé kontrastní lemy a detaily i barevnosti vycházející z historických dresů Slavie. Nakonec vyhrála právě kombinace máslově žluté a tmavomodré,“ vysvětlil Fuksa.

„Všechny tři dresy spojuje odhodlanost, historický odkaz a myšlenka nikdy se nevzdat a nikdy se neuspokojit. Všechny mají hlubší příběh a trvanlivost. Třetímu dresu přeju, aby jej fanoušci mohli vidět v zápase Ligy mistrů,“ zdůraznil Fuksa.

Soupeře pro nejprestižnější klubovou soutěž planety se Slavia dozví už při čtvrtečním losu, který startuje v 18 hodin.

Hudbu k představení dresu složil vnuk Františka Ringo Čecha

Hudebník Mat213, vlastním jménem Matěj Čech, je vnuk Františka Ringa Čecha a stejně jako jeho dědeček velký fanoušek Slavie.

Přezdívá si Mat213, vlastním jménem Matěj Čech. Talentovaný interpret složil hudbu k představovacímu videu alternativní slávistické sady. „Měl jsem pocit, že jsem trošku ve snu, protože to byl hrozně příjemný telefonát. Nesnáším dělat věci na zakázku, protože mě to vždycky stresuje, ale tady to šlo úplně samo. Měl jsem velkou radost,“ popsal účast na představení.

Sám je velkým slávistickým fanouškem. „Tématika zdolávání překážek je mi blízká. Vidím v tom psychickou sílu potřebnou pro dosahování úspěchů i zpracování neúspěchů. Je to pro mě velké téma u naší generace Z. Často se o nás říká, že jsme neodolní. Může se to jevit jako kýčovitý motiv, ale je nadčasový a věčný,“ řekl Čech.

Ve videu vystupuje v hlavní roli Martin Stráník, vicemistr světa v boulderingu z roku 2007, devítinásobný mistr České republiky v této disciplíně a také osminásobný mistr ČR v lezení na obtížnost.

„Když jsem si přečetl, o co se jedná, neváhal jsem. Měl jsem jasno, že do toho jdu. Slavia je mi od mládí sympatická a vždy jsem jí fandil. Přirovnání sportovních vrcholů k vrcholům v krajině ve formě vrstevnic a vrcholových bodů, to je pro mě jakožto vystudovaného geografa skvělý příměr. Člověk chce neustále stoupat výš, doslovně i v intenci posouvat svoje hranice. Mířit vzhůru, jinak, obtížněji,“ podotkl Stráník.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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