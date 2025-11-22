Chance Liga 2025/2026

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

Autor:
  12:22
Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v sobotu v Edenu od 18:00. Klub věří, že hymna přetrvá desítky let a stane se součástí slávistické identity.

Slávistická hymna vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií a zní v ní tóny skladby Vltava od Bedřicha Smetany.

Největší podíl na ní mají muzikanti Jakub Prachař, Jan Muchow a Lukáš Vala alias Strašák, bývalý speaker Tribuny sever a dirigent slávistické hudebky.

„Je to melodie, která v sobě nese hrdost a příslušnost k něčemu. K něčemu, kam patříme. Stmeluje nás. Na stadionu jsme jedna velká rodina – a ta melodie to v sobě má. Je to sjednocující řeka,“ uvedl pro klubový web Muchow.

Líbí se vám nová hymna fotbalové Slavie?

A Vala doplňuje: „Všechny hymny, které jsme měli – čest jejich autorům – byly krásné, ale spíš to byly písničky. Chybělo mi něco z dramaturgického pohledu před samotným zápasem. Hymna je pro mě něco, co si lidé s hrdostí zazpívají. Ne z reproduktorů, ale přímo na tribunách.“

Nahrávalo se v malém studiu pod Havlíčkovými sady a poprvé si ji fanoušci zazpívají před sobotním vršovickém derby proti Bohemians.

Do zpěvu a nahrávání se zapojili kromě hudebníků i lidé spjatí se Slavií. Třeba Hana Masopustová, manželka bývalého záložníka Slavie Lukáše Masopusta, která zpívala českou hymnu před derby „S“ v říjnu 2022.

Momentka z nahrávání hymny Slavie (vlevo David Prachař, vedle něj Lukáš Vala).

„Ve jménu našich otců stojíme při sobě. Jsme rodina, jsme národ. Bílá je čest, červená krev,“ začíná úvodní slovo.

A pokračuje se skandováním „Slavie! Praha! SKS!“, načež následuje zpěv:

„Červenobílá krev proudí v nás,
když hraje Slavie, zastaví se čas.
Je jedno, kde jsi doma, Eden je náš chrám,
kdybych měl dva životy, oba dva ti dám.

Nad Prahou září hvězda
na každou z našich cest,’
hvězda, co se nevzdá,
věrnost, síla, čest.
Věčná je Slavie, Slavie!“

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

Dárek k velké stovce? Další rozšíření MS. Jihoameričané sní o turnaji pro 64 zemí

Znovuzvolený předseda FIFA Gianni Infantino na kongresu ve rwandském Kigali.

Historicky první šampionát s 48 účastníky vypukne až příští rok v červnu, od zítřka přesně za 200 dnů. Přesto už se několik týdnů v zákulisí peče návrh, podle kterého by mělo fotbalové mistrovství...

22. listopadu 2025  10:15

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním...

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku...

22. listopadu 2025  10:09

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.

Pro Slovácko nebyl první volbou. Nový trenér posledního týmu Chance ligy Roman Skuhravý to ale neřeší. Od úterního příchodu do Uherského Hradiště se soustředí, aby mužstvo co nejdříve poznal a...

21. listopadu 2025

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Postup na mistrovství světa ve fotbale je na Haiti velká událost.

Kvalifikovali se na druhé mistrovství světa v historii. Fotbalisté karibského Haiti mají ale jedno specifikum, jejich trenér totiž zemi zmítanou chaosem nikdy nenavštívil. „Je to nemožné, protože...

21. listopadu 2025  14:04

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.