Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

Slávistická hymna vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií a zní v ní tóny skladby Vltava od Bedřicha Smetany.
Největší podíl na ní mají muzikanti Jakub Prachař, Jan Muchow a Lukáš Vala alias Strašák, bývalý speaker Tribuny sever a dirigent slávistické hudebky.
„Je to melodie, která v sobě nese hrdost a příslušnost k něčemu. K něčemu, kam patříme. Stmeluje nás. Na stadionu jsme jedna velká rodina – a ta melodie to v sobě má. Je to sjednocující řeka,“ uvedl pro klubový web Muchow.
A Vala doplňuje: „Všechny hymny, které jsme měli – čest jejich autorům – byly krásné, ale spíš to byly písničky. Chybělo mi něco z dramaturgického pohledu před samotným zápasem. Hymna je pro mě něco, co si lidé s hrdostí zazpívají. Ne z reproduktorů, ale přímo na tribunách.“
Nahrávalo se v malém studiu pod Havlíčkovými sady a poprvé si ji fanoušci zazpívají před sobotním vršovickém derby proti Bohemians.
Do zpěvu a nahrávání se zapojili kromě hudebníků i lidé spjatí se Slavií. Třeba Hana Masopustová, manželka bývalého záložníka Slavie Lukáše Masopusta, která zpívala českou hymnu před derby „S“ v říjnu 2022.
„Ve jménu našich otců stojíme při sobě. Jsme rodina, jsme národ. Bílá je čest, červená krev,“ začíná úvodní slovo.
A pokračuje se skandováním „Slavie! Praha! SKS!“, načež následuje zpěv:
„Červenobílá krev proudí v nás,
když hraje Slavie, zastaví se čas.
Je jedno, kde jsi doma, Eden je náš chrám,
kdybych měl dva životy, oba dva ti dám.
Nad Prahou září hvězda
na každou z našich cest,’
hvězda, co se nevzdá,
věrnost, síla, čest.
Věčná je Slavie, Slavie!“