Stanciu? V týmu bych ho chtěl, ale teď to není aktuální, řekl Trpišovský

Je to velké téma posledních dní. Nicolae Stanciu, muž, který ještě na podzim vedl v několika zápasech jako kapitán Spartu, má namířeno k rivalovi do Slavie.

Proto kouč Trpišovský po přípravě s Českými Budějovicemi, kterou Slavia prohrála 0:2, čelil zejména otázkám na rumunského záložníka.

Nicolae Stanciu v dresu Sparty.

Jak blízko má Stanciu k přestupu? Jak moc byste ho chtěl v týmu?

Něco proběhlo, ale řeší to Honza Nezmar (sportovní ředitel) a vedení. Stanciu je šikovný, nadstandardní hráč. Možná nejkvalitnější zahraniční hráč, který se objevil v naší lize. Mám ho v kategorii typologie, kterou tady úplně nemáme. Pokud se chceme vyrovnat Ajaxu Amsterdam, Celtiku Glasgow a dalším celkům, které nás čekají v kvalifikaci Champions League... Takovýho hráče by chtěl každý.

Neřešíte jeho sparťanskou minulost?

Tohle upřímně nemůžu řešit. Nico je momentálně v arabské lize. Opakuju, že teď to není aktuální, ale objevila se nějaká možnost a já čelil dotazu, jestli bych ho chtěl do mužstva. Já řekl, že jo. Přicházel by z jiné ligy, my se díváme na to, jestli by sportovně pomohl a jestli k nám chce.



Zapadal by vám do charakteru mužstva?

Nepracoval jsem s ním. Ale informace o něm samozřejmě máme, od bývalých spoluhráčů a tak dál. Není problém vidět spoustu zápasů... Mám na něj jen pozitivní reference.



Na podzim říkal, že ve Spartě zůstane, dokud s ní nezíská trofej, přesto v zimě odešel. Teď, po půl roce v Al-Ahlí, chce zase jinam. Nestraší vás to?

Co bylo, bylo. Je v nejlepším věku, je mu šestadvacet. Nějak se ocitl v Arábii, to je jeho věc, jeho příběh. Naopak to, že tam odtud chce odejít a hrát evropský fotbal ukazuje, že to má v hlavě srovnané. Beru jako pozitivum, že po tak krátké době prozřel, k tomu aby se vrátil do fotbalové Evropy.



Jde o jediné jméno, o němž nyní jednáte?

Máme široký kádr a momentálně jsme s ním spokojení, ale někteří mají výstupní klauzule, může dojít k nějakým velkým nabídkám... V ten moment bychom na to samozřejmě včas reagovali. Čili pokud by nikdo neodešel, tak už o nikom jiném neuvažujeme. Případně by se to dalo řešit stáhnutím někoho z hostování.



Může odejít Miroslav Stoch, který má údajně nabídku z řeckého PAOK Soluň?

To je také spíš otázka na Honzu Nezmara. Miňo nabídku obdržel, klub nás kontaktoval a teď to bude o tom, zda ho budeme ochotni uvolnit. A hlavně jak to uvidí sám hráč. Ale nabídky jsou na spoustu hráčů.

Zájem je o Michaela Ngadea, Simona Deliho...

Taky se o nich mluví a bude nás to provázet celé léto. Díky úspěšné sezoně tomu budeme čelit dlouho, Míša (Ngadeu) je navíc na mistrovství Afriky, může jít s Kamerunem daleko. Jeho situaci sleduje spousta klubů, nejen Gent. Simon Deli i Michael mají výstupní klauzule, takže je to spíš o nás bez nás. Bude záležet na rozhodnutí hráčů.

I kvůli tomu jste na post stopera přivedli Davida Hovorku, s ním ještě pravého beka Tomáše Holeše a forvarda Júsufa. Jste spokojen s doplněním kádru?

Přišli tři hráči, které jsme hodně chtěli. Holeš i Hovorka patřili k nejlepším v lize, reagovali jsme na jejich výkonnost, chtěli jsme takhle kvalitní hráče ve Slavii. Mají předpoklady, které potřebujeme: kondiční, fyzické, fotbalové, charakterové.



A Júsuf?

Chtěli jsme ho získat už v zimě, bohužel se to nepovedlo, zůstal v Bohemce. Zranil se a dlouho nehrál, takže jsem momentálně šťastný, že je zdravý, že všechno odtrénoval. Doplnili jsme posty, kde nebývala taková zastupitelnost.



Jak se vám v zápase líbil?

Má to, co nám v někdy chybělo: hra zády k bráně, je velice silný v držení míče. Budeme potřebovat, aby zlepšil pohyb, u něj je to jen o tom, kolik práce je schopen předvést. Je to mimořádný fotbalista, dobrej kluk, který velmi dobře vnímá fotbal a velice dobře pracuje v meziprostoru před vápnem. Může patřit mezi nejlepší útočníky v lize. U něj je to o zdraví: aby mu to dovolilo trénovat, aby se dokázal rozvinout a přizpůsobit se intenzitě a náročnosti české ligy.

Co jste říkal na výkon Hovorky?

Hrál dobře, ale pak bohužel udělal velkou chybu, udělal z toho penaltu... Ale to jsou věci, o kterých se bavíme v kabině, chceme hrát na maximální riziko. Kdy jindy si to vyzkoušet, lepší, že se to stane teď, než v mistrovském zápase.



A co vám zápas obecně ukázal?

Hráli jsme ho místo herního tréninku. V pátek odjíždíme na kemp a času je hrozně málo, byla to součást tréninkového procesu. Chtěli jsme, aby se kluci dostali taky na hřiště, na dobrém povrchu s dobrým soupeřem. Jsme hodně unavení – není divu vzhledem k počasí a k tomu, co hráči absolvují. Udělali jsme chyby v rozehrávce a dostali góly, ale od toho je příprava, abychom si některé věci vyzkoušeli.