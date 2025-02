Slavia bez titulu? Třináct bodů probendili jen United. Liga se zdá být rozhodnutá

Jedinkrát slávisté prohráli, jen dvakrát remizovali.

Nastříleli nejvíc gólů.

Jen osm jich dostali.

Jsou přesvědčiví, hladoví, zkušení, nepanikaří. A protože nečekaně brzy vylétli z pohárové Evropy, mohou se naplno soustředit na jediný cíl: po třech letech mít doma stříbrný opentlený pohár s hranatýma ušima.

Že by se to pořád ještě nemuselo stát? To už je snad pravděpodobnější, že v Praze v květnu nasněží a místo na tribuny se zástupy lidí pohrnou na Petřín lyžovat. I soupeři už uznávají, že o titulu je rozhodnuto.

Jindřich Trpišovský s Ivanem Schranzem po zápase Slavie v Plzni.

„Slavia je hegemon. Pro nás je meta druhé místo,“ povídal s kamennou tváří plzeňský kouč Miroslav Koubek, když se v neděli večer dohrálo. A chvíli nato začal tiskovku blahopřáním soupeři k devětadevadesátiprocentní jistotě titulu.

Zní vám to lehce předčasně? Vždyť je únor a liga finišuje až na konci května! Jenže třináct bodů je zkrátka moc.

Nikdy v historii samostatné soutěže se nestalo, že by někdo probendil tak luxusní náskok. S nejvyšší pravděpodobností ani nikdy dřív. Statistikové vám sice stoprocentní jistotu nedají, protože projít kolo po kole tabulku všech ročníků a hlídat i data dohrávek by byla práce na týdny. Zároveň se ale shodnou: vzhledem k tomu, že dřív se za vítězství udělovaly místo tří jen dva body, je téměř jisté, že tak skvělou výchozí pozici lídr do koše nikdy nehodil.

A v zahraničí? Třeba v Anglii? Snad by se dal započítat kolaps Manchesteru United z přelomu roku 1997: Arsenal měl sice v prosinci ještě zápas k dobru, ale před ním také ztrácel třináct bodů jako teď Plzeň se Spartou. A pozor, ještě v únoru bylo jeho manko dvanáctibodové. Pak tým pod neokoukaným koučem Wengerem najednou zázračně zapnul. Během jara rozjel parádní sérii deseti vítězných zápasů, a i když ve finiši sezony dvakrát prohrál, měl už tehdy titul v kapse.

Není to tak dávno, co nevídaně zkolaboval i Real Madrid. Na přelomu ledna a února 2004 se hřál na čele tabulky a pomalu dělal místo ve vitríně pro další mistrovskou trofej. Nejbližší soupeři ztráceli osm bodů, zbývalo dohrát dvanáct kol. To přece musela být pro tým s hvězdami Zidanem, Figem, Ronaldem nebo Beckhamem hračka, ne?

Ne! Pyšný Real se náhle rozsypal, z posledních osmi kol sedmkrát prohrál, doma na magickém stadionu San Bernabeu dokonce čtyřikrát v řadě. Titul brala Valencia a Real se propadl až na čtvrté místo.

Umíte si představit, že by Slavia dohrála sezonu ještě hůř než tehdy zdecimovaný madridský kolos? Také na ni ještě čeká dvanáct utkání, náskok má o dost pohodlnější.

„Nikdo v klubu si nesmí myslet, že to máme v kapse,“ varoval v neděli kouč Jindřich Trpišovský. „V únoru ještě nikdo titul nevyhrál. Ale udělali jsme důležitý krok.“

Igoh Ogbu se raduje se spoluhráčem Malickem Dioufem.

To jistě, protože Plzeň měla zřejmě poslední šanci rozjeté slávisty přibrzdit. Válí v evropských pohárech, v lize až do víkendového šlágru prohrála doma naposledy loni v březnu. Jenže hosté ji sfoukli úplně hravě a mazácky, zápas měli skoro celou dobu pod kontrolou.

„Jejich způsob hry je maximálně účelný vzhledem k typologii hráčů, které mají,“ vystihl Koubek. „Proto si jdou pro titul.“