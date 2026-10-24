Boleslav přijíždí do Edenu coby třetí tým tabulky, za jedenáct kol nasbírala dvacet bodů, na Slavii ztrácí sedm a má dokonce o jeden víc než Sparta, kterou doma porazila 2:0.
Po předchozí sezoně, kterou dohrála dvanáctá (40 bodů), to je velký skok. Podle šancí, které si vytvořila a které soupeřům na druhé straně dovolila, je to však pořád stejná Boleslav, jen s úplně jinými výsledky.
Dvacet bodů, za výkon jen dvanáct
Ze všech střel se dá celkem snadno spočítat, kolik bodů by tým při stejných šancích typicky získal. Boleslavi vychází necelých dvanáct, nasbírala jich ale dvacet. Tak velký plusový rozdíl nemá nikdo jiný v lize (+8,2; druhá Sigma +6,1, třetí Zbrojovka +3,6). V tabulce podle očekávaných bodů je Boleslav dvanáctá ze šestnácti, tedy přesně tam, kde v minulé sezoně skončila v té skutečné.
Srovnání s předchozí sezonou je ještě nepříjemnější. Šancí si Boleslav vytváří o něco víc (1,37 xG na zápas proti 1,29), soupeři jich ale proti ní mají ještě víc (1,86 xGA na zápas proti 1,67). V poměru obou měřítek je na tom tedy hůř (−0,49 na zápas proti −0,37), a přesto získává mnohem víc bodů (1,82 na zápas proti 1,14).
Podívejte se na přiloženou křivku. Modrá značí vytvořené šance, červená ty soupeřovy. Naposledy byla modrá nad červenou po třetím kole, od té doby je plocha mezi nimi pořád červená, stejně jako skoro celou minulou sezonu. A rozestup se zvětšuje, po devátém a desátém kole byl největší za celou sezonu.
Hraje stále stejně
Žádný z devíti sledovaných rysů stylu hry se proti minulé sezoně nepohnul o víc než pár procentních bodů. Boleslav presuje stejně (6,2 presu na 100 akcí soupeře, předtím také 6,2) a obrannou linii má skoro ve stejné výšce (40 metrů od vlastní brány proti 42).
Změnili se ale ostatní. Proti zbytku ligy Boleslav v presinku vyskočila mezi nejaktivnější týmy a obrannou linii má naopak skoro nejníž (presink 84. percentil, předtím 59.; linie 3. percentil proti 47.). Nepresuje víc ani nebrání hlouběji, hraje totéž co loni, zatímco zbytek ligy se posunul.
Jeden detail přece jen stojí za zmínku. Když Boleslav vede, míč drží v útočné třetině méně času a stahuje se hlouběji (36 % případů ku 41 %). Což bývá situace, ve které soupeř získává nejvíc šancí.
Pod tlakem ztrácí míč nejčastěji
Soupeři odebírají Boleslavi míč v její vlastní třetině nejčastěji ze všech klubů a i po přepočtu na držení míče patří mezi tři nejhorší (18 zisků na zápas, liga 13,6; po přepočtu 18,1, 3. v lize, liga 15,4). Její soupeři z toho vytěží skoro dvojnásobek ligového průměru (0,64 xG na zápas, 3. v lize, liga 0,35). Příčina je prostá: Boleslav má po přepočtu na držení míče nejvíc nebezpečných ztrát v lize (11,4 na zápas, liga 8,8).
Nejvíce šancí soupeřů se proti Boleslavi rodí primárně ze ztrát míče.
Faktor Šubert
Pokud má boleslavský náskok tvář, je to Martin Šubert. Z levého wingbeka se stal levým křídlem a za jedenáct zápasů dal šest gólů, pro srovnání za celou minulou sezonu jeden (aktuálně 3,4 xG). Takový výkyv nad očekávání ale obvykle nevydrží.
Zajímavější je, odkud Šubert hrozí. Z meziprostoru, tedy pásu mezi křídlem a středem, patří k nejnebezpečnějším hráčům ligy (5. v ohrožení branky, 2. v šancích do pěti sekund od doteku mezi 82 ofenzivními hráči).
Akce odtud zakončuje sám skoro dvakrát častěji než ostatní (23 %, liga 13 %) a vyplácí se mu to.
Obranný zachránce Floder
Na druhé straně exceluje brankář Jiří Floder. Chytil skoro o dva góly víc, než by od střel na jeho bránu očekávala data, patří dokonce mezi pět nejlepších brankářů v lize (+1,83 v devíti zápasech, 5. z 25).
Jenže i jeho křivka už klesá. Po sedmi kolech patřil k nejlepším, pak dostal tři góly v Plzni a jeden na Bohemians a za dva zápasy přišel skoro o polovinu náskoku (z +3,2 na +1,8). I tato čísla se většinou v průběhu sezony vracejí k nule.
Los, na který se zapomíná
Boleslav ve srovnání s ostatními týmy neměla nejtěžší program. Podle síly soupeřů měla pátý nejlehčí los v lize (12. nejtěžší z 16).
Na Slavii hraje až teď. Spartu už měla doma, Plzeň venku a právě v Plzni prohrála 0:3. Další dvě porážky přišly v Liberci (0:3) a na Bohemians (0:1).
Co se dá čekat?
Podle databáze, která zahrnuje 572 dohraných ligových sezon z deseti evropských lig, existuje pouze jedenáct dalších případů, ve kterých měl tým po jedenácti kolech podobně přestřelený start jako Boleslav (náskok nad očekávanými body aspoň 0,74 bodu na zápas).
Žádnému z nich ve zbytku sezony nevydržela ani polovina náskoku.
Na startu braly v průměru skoro o bod na zápas víc, než odpovídalo šancím, zbytky sezon dohrávaly dle očekávání (+0,87 bodu na zápas, potom +0,01). Body na zápas klesly zhruba o třetinu (z 2,35 na 1,57), v tabulce ale spadly jen z průměrného druhého na čtvrté místo.
To je pro Boleslav spíš optimistický scénář a v lize pro něj existuje čerstvý příklad. Jablonec byl v sezoně 2025/26 po jedenácti kolech třetí s 24 body při 14,1 očekávaného bodu, tedy ještě výrazněji přestřelený než letos Boleslav (+0,90 bodu na zápas).
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Zůstane v druhé lize, protože je drahý. Majer o hráčském trhu i formě Boleslavi
Zbytek sezony už odehrál v pomalejším tempu a skončil pátý (1,29 bodu na zápas, 55 bodů). Druhý domácí případ, Plzeň v sezoně 2022/23, spadla z prvního na třetí místo.
Jedna výhrada. Jablonec byl tehdy v tabulce očekávaných bodů osmý ze šestnácti, Boleslav je dvanáctá. V kvalitě šancí se tedy nachází v horší výchozí pozici.
Datová očekávání netvrdí, že si Boleslav třetí místo nezaslouží. Nicméně je velice pravděpodobné, že jí povedený start nevydrží.
Slavia je na opačném konci: výkon a výsledky u ní sedí skoro dokonale (27 bodů při 24,6 očekávaných, rozdíl šancí +16,2). V sobotu se oba střetnou. Jak dopadne zápas třetího s lídrem tabulky?