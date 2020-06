Druhá hvězda na dres, o to nám šlo rok a půl, jásal Trpišovský

„Stalo se asi to nejlepší, co se mohlo stát,“ liboval si kouč v rozhovoru pro O 2 TV. „Dokončili jsme tu naši cestu doma s Plzní, porazili jsme ji 1:0, máme dvacátý titul.“



Jaké to je obhájit trofej?

Skvělé. Dvacátý titul znamená druhou hvězdu na dres, kluci si to vybojovali a na dresu už zůstane navždy. Jsme obrovsky hrdí, že jsme mohli navázat na lidi, kteří tu více než jedno století tvořili historii. Dotáhli jsme to, co tu dělaly generace. O dvě hvězdy nám šlo poslední rok a půl, už před prvním titulem. Mám radost, že se to takhle sešlo. Dotáhli jsme to! Kdo dělá fotbal celý život, kdo fandí tomuhle klubu, tak ví, co to znamená.

Byla to hra nervů? Dlouho se čekalo na gól, dal ho Ševčík v 69. minutě.

Byla to bitva. Naprosto vyrovnanej zápas, skvělý výkon z obou stran. Plzeň hrála hodně houževnatě, pro nás bylo důležité, že jsme je nepustili do šance. Pomohli nám kluci ze střídačky, pomohli nám ubránit ty centry na konci. Ohledně šancí jsme měli ke gólům blíž, ale Plzeň byla v některých momentech v poli lepší. Fakt hráli skvěle, klobouk dolu před nimi.

I proto jste Ševčíkův gól tak nadšeně oslavil? Vyskočil jste poměrně vysoko.

Trochu se mi z toho zamotala hlava. Věděl jsem, že když dáme první gól, tak už to dohrajeme. Máme mladé mužstvo, jsem rád, že po brance z hráčů spadla nervozita. A hlavně ji dal největší kanonýr! (smích)

Povolíte hráčům oslavy, i když už v neděli zase hrajete s Jabloncem?

Určitě. Někteří kluci to táhli bez pauzy, dostanou volno, dáme se dohromady a určitě tak, abychom se na neděli dali do kupy. Ale kluci si to za to, co odvedli, strašně zasloužej!