Týden čekali na oslavy. Překvapilo mě, jací jsme profíci, smál se Souček

„Proti Spartě si cením každého gólu. Odmala říkám, že proti jiným soupeřům je gól za jedna a proti Spartě je gól skoro za tři,“ culil se slávistický odchovanec poté, co na chvíli přerušil křepčení šampionů v Edenu. „Jsem rád, že to tam padlo.“



Souček, který se v této sezoně do sítě rivala trefil hned pětkrát, byl snad nejdůležitějším hráčem Slavie.

Vyrostl v klíčovou, nepostradatelnou osobnost týmu. Před oslavami vedl mužstvo s kapitánskou páskou na rukávu.

„Jsem hrozně rád, jak jsme celou sezonu dominovali a nevidím tým, který by si titul zasloužil víc. O to víc nás to může těšit,“ prohlásil.



Mistrem byli slávisté už od minulé neděle po remíze v Ostravě, ale pořádnou euforii s pohárem pro vítěze ligy si mohli užít až teď. A zápas, v kterém jim vlastně o nic nešlo, zvládli na jedničku.

Museli jste po Ostravě a po triumfu v poháru hodně mírnit oslavy?

Překvapilo mě, jací jsme profíci, jak jsme k tomu přistoupili. Musím říct, že to bylo bez problémů, připravovali jsme se zápas od zápasu až do dneška.

Se Slavií jste vyhrál druhý titul, můžete je porovnat?

Ten první je takový půltitul, byl jsem půl sezony na hostování v Liberci. Teď si toho cením daleko víc.

Slavia má za sebou skvělou sezonu. Byl v ní nějaký moment, kdy jste třeba trochu zaváhali?

Štvala a štve nás každá prohra. K fotbalu to patří, moc nepovedených zápasů naštěstí nebylo. Měli jsme sérii skvělých výkonů, hecli jsme se a to nás dostalo až na špici.

Jak jste se cítil, když jste se hned po závěrečném hvizdu ocitl v davu fanoušků, kteří vběhli na hřiště?

Byla to euforie. Vyhráli jsme nad Spartou, dokončili jsme poslední cíl té naší pohádky. Že vtrhli na trávník fanoušci, z toho jsem strach neměl, to mohli mít spíš jiní. (úsměv) Fandové byli skvělí, plácali nás po zádech a pak nás pustili k oslavám.

Dalším cílem Slavie je postup do základní skupiny Ligy mistrů. Budete u toho? Mluví se o vašem přestupu do zahraničí.

Nejdřív musím poděkovat panu Tvrdíkovi a mému agentovi panu Paskovi. Oběma jsem řekl, že chci dokončit sezonu s čistou hlavou - a oba mi vyhověli. Necítil jsem žádný tlak, řekli jsme si, že to budeme řešit po sezoně. Ta skončila, nyní se na to můžeme vrhnout. Do teď jsem se soustředil jen na fotbal, snad to bylo i trochu vidět.