Změny ve vedení Slavie. Syrovátka už není místopředsedou, střídá ho Říha

Syrovátka nicméně ve Slavii úplně nekončí, jen se z prvního místopředsedy stává řadovým členem představenstva.

„Tomáš byl mým klíčovým spolupracovníkem při záchraně klubu a v mimořádně úspěšné éře Slavie v posledních letech. Patří mu poděkování akcionářů a všech fanoušků. Respektuji jeho rozhodnutí, ale těším se na další spolupráci v představenstvu SKS,“ okomentoval to šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Další změny ve Slavii Komerční ředitelkou se stává Kateřina Vavrlová, která bude úzce spolupracovat s dosavadním ředitelem marketingu a komunikace Michalem Býčkem. Klub vytváří rovněž nové oddělení strategické komunikace, jemuž bude šéfovat známý politický marketér Jakub Splavec.

Syrovátka je bývalý novinář, 15 let pracoval v MF DNES, věnoval se kauzám s přesahem do politiky a byznysu. Do Slavie, které vždy fandil, „přestoupil“ v roce 2015 čili na počátku jejího zmrtvýchvstání podporovaného čínskými investory.

Původně měl na starost marketing a komunikaci s fanoušky, postupně se propracoval do naprosté špičky vedení klubu. Když na začátku roku 2022 Tvrdík podstupoval léčení rakoviny, Syrovátka šéfa v jeho nepřítomnosti zastupoval, zhostil se jeho pravomocí.

„Jsem nesmírně vděčný za to, že mi Jaroslav Tvrdík před více než sedmi lety dal příležitost být u záchrany a následného historického rozkvětu mého milovaného klubu,“ pravil Syrovátka s tím, že se místo intenzivní práce rozhodl víc věnovat rodině a svému zdraví.

Martin Říha

Říha, jenž Syrovátku na pozici prvního místopředsedy nahradí, je vystudovaným právníkem a ve Slavii působí od roku 2020. Řídil sportovně technický úsek, byl generálním sekretářem. Stává se zároveň novým CEO čili výkonným ředitelem.

„Nesmírně si vážím možnosti stát v čele nejstaršího profesionálního klubu v České republice. Pevně věřím, že společně s celým červenobílým týmem navážeme na slavné historické i novodobé úspěchy. Pro mě i moji rodinu znamená Slavia všechno,“ řekl k progresi Říha.