Liberec čeká po přestávce velká výzva: pražská Slavia v Edenu

V reprezentační přestávce mohl severočeský tým pilovat herní styl, který se po Kozlově příchodu snaží praktikovat.

„Mužstvo bylo slušně kondičně připravené, teď hrajeme trošku jinak, ale musíme se zlepšit ve finální a předfinální fázi. Zatím dáváme góly spíš z trestných kopů nebo brejků, ze hry toho moc nebylo. Na to, kolikrát se dostaneme k šestnáctce, je řešení zatím naší slabinou. Musíme zlepšit efektivitu,“ nabádá Luboš Kozel.

Tým pod jeho vedením získal ve čtyřech zápasech 7 bodů za remízu a dvě výhry. Naposledy doma padl s Ostravou 0:2, góly však dostal až při hře v deseti.

„Jsem přesvědčený, že prohra nás nezlomí a nerozhodí z naší cesty. Naopak jsme si dokázali, že jsme tým a dokážeme hrát vyrovnaně i v deseti,“ říká obránce Matěj Chaluš. „Snažíme se hrát jiným stylem a víc kombinovat. Nepůjde to hned, ale všichni jsou odhodlaní se tomu podvolit. Věříme, že se budeme zlepšovat.“

V reprezentační přestávce sehrál Slovan přípravný zápas s druholigovou Chrudimí. Tam se znovu ukázala slabší koncovka týmu, utkání skončilo remízou 0:0, v sestavě Slovanu se protočila dvacítka hráčů.

Mezi ligovými zápasy chtěli Liberečtí pracovat také na tom, aby dostali do hry poslední posilu Miroslava Stocha. Slovenský záložník si zatím připsal jeden start, do hry naskočil čtvrt hodiny před koncem utkání s Baníkem. „Od chvíle, co je tady, trénuje i navíc a kondičně se zlepšuje,“ ujistil liberecký trenér.

V bitvě na Slavii mu bude chybět záložník Tiéhi, který za přísnou červenou kartu s Baníkem dostal trest na dvě utkání. Kvůli dohodě klubů nemůže nastoupit ani útočník Júsuf. Další zapůjčený slávista Matoušek hrát může stejně jako na druhé straně obránce Kačaraba, který ve Slavii zase hostuje z Liberce.

Slavia v minulém kole utrpěla první letošní ligovou porážku - v domácí soutěži předtím neprohrála více než rok a sedm měsíců. V ostře sledovaném derby padla na Spartě 0:1. Po utkání navíc přišla o kapitána Bořila, kterého čeká kvůli zranění kolena dlouhá pauza. Zdravotní potíže v týdnu řešili i záložníci Masopust se Ševčíkem.