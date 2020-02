Rekordy nás motivují, ale nelze myslet jen na ně, říká Trpišovský

Po podzimu se nehovoří o tom, zda Slavia obhájí titul, ale kdy to bude. Přestože přišla o tři klíčové hráče, obrovitá propast mezi ní a druhou Plzní k tomu stále svádí.

Stejně jako třeba série 26 zápasů bez porážky. Svěřenci kouče Trpišovského působili tak suverénně, že by na jaře klidně mohli překonat vlastní maximum 36 utkání.

A co další rekordy?

Třeba 81 gólů, které Sparta nastřílela v ročníku 1999/2000? Slavia na vyrovnání potřebuje 36 tref, loni jí i s nadstavbou scházely dvě.

Nebo nejvíc bodů po třiceti kolech? Slávisté, kteří jsou aktuálně na hodnotě 54, útočí zase na Spartu, která jich před šesti lety získala 79.

„Možné rekordy nás určitě motivují, za dva roky, co jsem tady, jsme leccos překonali, ale nemůžeme myslet jen na ně. To by tu někteří hráči asi zůstali,“ uvádí Trpišovský, který se Slavií jedná o nové smlouvě.

„Chceme zabudovat nové hráče, chceme co nejvíc bodů. Parametrů pro úspěch je víc: třeba i spokojenost lidí. Fanoušci už mají vysoká očekávání a pro nás je důležité, aby jich chodilo na stadion co nejvíc a domů odcházeli spokojení. To je pro mě mnohem důležitější než rekordy.“

Jak se vstupuje do jarní fáze, když vás všichni považují za mistra?

Liga pro mě začíná v neděli a beru to tak, jako bychom měli nula bodů. Co bylo na podzim, je pryč. Chceme vyhrát i jarní část a chystáme se na to stejně, jako bychom žádný náskok neměli. Soupeři nespí, jsou kvalitní, třeba Plzeň, kterou jsem viděl v přípravě, vypadá velice dobře. A máme nepříjemný start.

V neděli od 17 hodin v Ďolíčku proti Bohemians.

Vršovické derby venku, to je vždy velmi náročné utkání. Ale vidím, že tým je obrovsky odhodlaný. Musím hráče pochválit, jak absolvovali přípravu, odvedli výtečnou práci. Vše proběhlo dle plánu, měli jsme dvě fantastická soustředění, řadím je o stupeň výš než loni. Jsem přesvědčený, že jsme na úvodní kolo skvěle připravení.

Jak jste spokojený s doplněním kádru?

Motivy těch odchodů byli různé a hodně jsme se o pohybech v kádru bavili. Čeká nás jen patnáct zápasů, zaměřili jsme na doplnění mladými, talentovanými hráči, které chceme zapracovat do týmu. Když někoho přivádíme, musíme o něm být stoprocentně přesvědčení. Dvě jména - Zima a Hellebrand - pro mě byla velmi důležitá. Je skvělé, že se je povedlo přivést, můžou být velkou budoucností Slavie.

Sportbar i lepší posilovny Slavia vylepšuje zázemí stadionu Slávisté chystají sportbar, který vzniká v prostorách bývalého casina a ponese jméno nového hlavního partnera, sázkové kanceláře Fortuna. „Bude tam zázemí pro fanoušky a hosty s restaurací pro víc než dvě stovky osob. Z restaurace bude výhled na stadion, chceme ji otevřít ideálně do začátku Eura 2020,“ říká klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Klub investuje i do fanshopu, buduje novou posilovnu pro áčko, připravuje dvě vyhřívané tréninkové plochy za Edenem a chce znovu otevřít projekt mládežnické akademie.

Co bude z tohoto pohledu největším cílem pro jaro?

Zabudování třeba dvou mladých do sestavy. S odchovanci jich máme devět, přičemž nejstaršímu je třiadvacet. Mladí kluci se musejí porvat o to, aby se probojovali do užšího kádru, případně do základu.

Jak se na hře týmu projeví odchod Tomáše Součka?

Musíme ho nahradit jako tým. Změní se i hra. Tomáš měl vlastnosti, které se těžko hledají, musíte mít sebevědomí a součinnost se zbytkem týmu... Na startu jara nám to komplikuje vykartovaný Oscar a zraněný Laco Takács, ten snad bude na následující zápas s Opavou připravený. Při výběru budeme nahlížet i na typologii hráčů, typ zápasu, terén. Už ale máme jasno, kdo to teď bude.

Osmnáctiletý Lukáš Červ?

Je to jedna z variant.

Když rozebíráme střed zálohy, jak jsou na tom Nicolae Stanciu a Ibrahim Traoré?

Doufám, že oba už budou v nominaci. Nico naštěstí předešel většímu zranění včasným odstoupením z přípravného zápasu, už absolvoval lehčí trénink. Vypadá to, že budou v pořádku, obě zranění vypadala vážněji, než jsou.