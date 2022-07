Trpišovský: Zúžení bude, teď odejdou tři hráči. Ale musíme být opatrní

„Evropský trh se otevírá později a jakmile se to v Evropě začne hýbat, je možné, že přijdou nabídky. Už registrujeme poptávku na hráče, na hostování doma i v zahraničí, něco se rýsuje a něco je na spadnutí,“ pokračoval.

Tři odchody už má Slavia nicméně rozjednané a k jejich realizaci může dojít v řádu pár dnů či několika hodin.

Jména? Srdjan Plavšič, Maksym Talovjerov, Daniel Samek.

„U každého budeme zvažovat sportovní i ekonomickou stránku. A také to, co daný hráč potřebuje,“ poznamenal Trpišovský.

Jak to myslíte?

Třeba u Samka je dohoda, že chceme herní praxi v lize. Vybírali jsme společně klub, kde by měl mít vytížení. To samé platí pro Talovjerova. V nejbližší době odejdou tam, kde budou pokračovat v tom, co po nich chceme. Líbilo by se nám, kdyby se stejně jako Matěj Valenta jednou mohli vrátit a atakovali základní sestavu.

A Plavšič?

U Srdjana je problém, že do přípravy vstupoval se zraněním z posledního ligového zápasu. Nebyl tak v plném tréninku. Navíc Oscar a Jurásek vypadají na levém beku dobře, přetlak je i na křídlech. Fotbal se vyvíjí, náš tým se mění. V zimě jsme prodali špílmachra Stancia a upravili jsme styl, ve středu hřiště hrajeme jinak a jiný styl je i na krajích.

Jakou tedy máte představu o složení kádru?

Chtěli bychom se dostat na zhruba dvaadvacet hráčů s tím, že dva budou pendlovat mezi áčkem a rezervou. Plus tři brankáři. Minimálně jeden hráč ještě přijde.

Souhlasí, že chcete přivést stopera?

Ano, Ondra Kúdela šel do zahraničí, David Hovorka se vážně zranil a Taras Kačaraba si přenesl trest do evropské kvalifikace. Jarda Tvrdík se mě vždy ptá, co budeme se všemi stopery dělat, když budou zdraví, jenže to se dosud snad nestalo... Už tam nechceme zasouvat hráče jako Holeš, potřebujeme ho ve středu pole. Chceme na stopera fyzicky dobře vybaveného hráče, silného v soubojích ve vzduchu i na zemi, nebezpečného při standardkách. To už se povedlo příchodem Eduarda Santose a chceme ještě podobného hráče.

Je jím Isak Hien ze Švédska?

Je jedním ze tří tipů, které máme. Dva jsou ze zahraničí, jeden z Česka. Všechna jednání jsou ale velmi komplikovaná, trvají delší dobu. S Isakem Hienem jsme v kontaktu dlouho a jeho příchod bychom si hodně přáli.

Ve druhé nejvyšší soutěži bude hrát vedle béčka, jež postoupilo z ČFL, i partnerská Vlašim. Jak to pro vás mění situaci?

Je to obrovský bonus, který nám otevírá spoustu možností. Druhá liga je skvělá soutěž pro rozvoj mladých hráčů, pro aklimatizaci mezi dospělými. I pro ty, kteří zrovna nenastoupí za áčko. Ti, co Vlašimí prošli, u nás v áčku můžou zůstat a třeba chodit na zápasy s béčkem. A ti, co tuto zkušenost třeba nemají, dostávají možnost jít do Vlašimi a projít si cestu jako Matěj Jurásek či Marek Icha.

Finále Konferenční ligy se bude hrát v Praze v Edenu. Je to pro vás motivace navíc?

Pokaždé, když se mě ptají na pohárové finále, tak jsme vypadli. Třikrát za sebou ve čtvrtfinále. Ale samozřejmě vnímáme, že finále bude na našem stadionu. Těšíme se, je to obrovská pocta pro klub. Chceme v soutěži uspět a dostat se co nejdál. Nejdřív ale musíme zdolat tři předkola a dostat se do skupiny, pak se můžeme bavit, kam a jak můžeme dojít.