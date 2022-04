Slávistický trumf Provod: Myslel jsem na hattrick, ale hrál jsem i líp

Bylo by nefér nezmínit gólmana Mandouse, který po dlouhých minutách bez práce zmařil dvě velké pardubické šance. Nebo obránce Juráska, z levé strany výtečně podporujícího útočné akce.

Ale pokud někdo pošoupl Slavii v nejvhodnější možný čas do čela tabulky, byl to dříč Provod.

„Zápas od zápasu se cítím líp i fyzicky. Deset měsíců jsem šlapal na kole a byl zavřený v posilovně. Jsem hlavně rád, že můžu být zpátky na hřišti a dělat to, co mě baví. Užívám si to,“ popisoval.

To on dvěma góly řídil vítězství 4:0, díky kterému Slavia poskočila před dosud vedoucí Plzeň a získala v závodech o titul těsný, jednobodový, ale ohromně důležitý náskok.

Třeba i rozhodující. Do konce základní části fotbalové ligy zbývá odehrát dvě kola, pak ještě přijde na řadu nadstavba, která tentokrát slibuje opravdu zajímavou podívanou.

Slavia dlouho čekala na zaváhání Plzně, která zvládala opakovaně vyhrávat vyrovnané zápasy a před týdnem ustála i vzájemné utkání. Ale v sobotu potřetí v řadě jen remizovala, což dalo slávistům jedinečnou šanci protlačit se na špici.

„Zápas Plzně v Olomouci jsme samozřejmě sledovali. Když jsme zjistili, že ztratila, tak to pro nás byla ohromná motivace. Na hřišti bylo vidět, že jsme koncentrovaní a jsem hlavně rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si Provod.

Zdánlivě to ještě nemusí nic znamenat, vždyť do konce sezony zbývá sedm zápasů a pozor – zezadu se tlačí i třetí Sparta, která už na čelo ztrácí jen čtyři body. Jenže kdo ovládne základní část, získá pro nadstavbu obří výhodu: zápasy s druhým, třetím i čtvrtým týmem tabulky odehraje doma.

Tenhle trumf teď drží Slavia, která s proti outsiderovi z chvostu tabulky ani moc nenadřela. Jen chvilku trvalo, než si na sebe hráči po devíti (!) změnách v sestavě v porovnání se zápasem Konferenční ligy proti Feyenoordu zvykli. Hlavně Provod, který se na konci března vrátil po dlouhatánské pauze zaviněné přetrženým zkříženým vazem, se okamžitě činil.

„Na hattrick jsem myslel po dvou gólech. Je to milník, který se každému nepoštěstí. Škoda, alespoň mám ještě za čím se hnát,“ usmíval se. „Dva góly jsem sice nikdy nedal, ale myslím, že jsem odehrál i vydařenější zápasy. Byly tam chyby,“ dodal sebekriticky.

„Mrzí mě, že ho nemáme na soupisce pro Konferenční ligu,“ posteskl si trenér Jindřich Trpišovský. „On i další hráči, které jsme do sestavy posunuli, nám hodně pomohli.“

To, že schází v evropských pohárových kláních, samozřejmě mrzí i Provoda. „Jsem ale rád, že to klukům takhle jde i beze mě a můžu se na to dívat. Hlavní je, aby byla Slavia úspěšná, o to nám všem jde. Když bude šlapat dál, tak ty zápasy přijdou i pro mě,“ poznamenal.

Co všechno proti Pardubicím stihl?

Dvakrát nebezpečně střílel – jednou zdálky do brankáře Letáčka, podruhé zblízka mimo. Pak zkoušel fikaně zatočit rohový kop přímo do brány, pardubický gólman jen taktak stačil zasáhnout.

A když došlo na penaltu, kterou naivně vyrobil hostující sedmnáctiletý debutant Hanč, nebylo pochyb, kdo půjde kopat. Provod si sebevědomě vzal balon, proměnil, zapumpoval nadšeně pěstmi a najednou to byl zase on.

Slávistický útočník Daniel Fila je faulován Janem Jeřábkem z Pardubic.

Energií nabitý borec, který před zraněním mířil na Euro a dost možná i za zahraničním přestupem. Tahoun, se kterým je Slavia o hodně silnější. Možná nemá na lavičce takového žolíka, jako je plzeňský střelec Chorý, ale Provodův comeback může v boji o titul klidně hrát rozhodující roli. Týmu dodal šťávu, to bylo jasně vidět.

Třeba před druhou trefou: Jurásek centroval do vápna, Provod houkl na mladého útočníka Filu, ten mu patou přiťukl a zbývalo jen poslat míč v klidu k tyči.

I díky téhle akci je Slavia v pozici, na kterou dlouho čekala.