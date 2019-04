Na derby zavřeno nebude, slavisté za urážky Straky dostali podmínku

Slavii v krajním případě hrozilo, že jí disciplinárka na pohárové semifinále proti Spartě zavře severní tribunu, kde se scházejí skalní fanoušci, od nichž mají hráči největší podporu.

To by byl největší trest za urážky, které slávističtí fandové minulý týden při pohárovém utkání proti Karviné křičeli na hostujícího kouče Straku.

Klub se takového trestu musel obávat, protože na podzim kvůli rvačce fanoušků s pořadateli už jeden podmínečný trest uzavření části hlediště obdržel.

Podmínka už vypršela, komise ji navíc udělila za jiné porušení povinností pořádající oddílu, než se stalo nyní.

„Na fotbalových tribunách v Česku by se neměla vzývat ničí smrt a příznivci by neměli, ani z hloupé legrace, skandovat nic o zabíjení dětí. Pokud se tak stane ještě jednou, nebude taková tribuna jedno či více utkání skandovat nic, protože bude zavřená. Nebudeme z toho mít radost, ale jiné cesty není,“ prohlásil Richard Baček, předseda disciplinární komise.

Slavii pomohlo, že před komisi předstoupil šéf klubu Jaroslav Tvrdík a svými argumenty pomohl k tomu, že z jednání vzešla jen podmínka.

Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík vystoupil na tiskové konferenci před úvodním utkáním čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea.

„Nakonec jsme k tomu přistoupili proto, že u Tribuny Sever se jedná o první podobný prohřešek po dlouhé době. V případě pyrotechniky (podzim 2017) a rvačky s pořadateli (podzim 2018) obdobné podmíněné tresty zafungovaly jako prevence,“ zdůraznil Baček.

„Chtěli bychom tímto vydat jasný signál, že pokud teď v průběhu dvou měsíců dojde k podobnému disciplinárnímu přečinu způsobenému Tribunou sever, bude trest proměněn na nepodmíněný a bude přidán trest další.“

„Fanoušci mohou poděkovat vedení klubu. Jeho postoj ke kauze od samého počátku a jeho kroky směrem k prevenci takového jednání do budoucna pomohly tomu, že Tribuna Sever není na další zápasy zatím zavřená,“ řekl Baček.

„Opatření přijatá klubem, dohoda s fanouškovskými sdruženími a účast vedení klubu na disciplinární komisi vedly ke změně z nepodmíněného trestu na podmíněný. Teď je to již na TS,“ napsal Tvrdík na svůj twitterový účet.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik DK LFA CR pocinaje zitrkem uzavrela na dva zapasy TS s podminenym odkladem na dva mesice. Klub dostal pokutu 100.000. Opatreni prijata klubem, dohoda s fanouskovskymi sdruzenimi a ucast vedeni Klubu na DK vedli ke zmene z nepodmineho trestu na podmineny. Ted je to jiz na TS. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Tvrdík problémy s výtržnostmi fanoušků řeší celý týden, kdy se se zástupci Tribuny Sever sešel.

Bylo to kvůli tomu, že Evropská fotbalová unie (UEFA) tak shovívavá nebyla a Slavii zavřela tři sektory - čili přibližně poloviny severní tribuny - na čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea.

Pohárové derby by se mělo odehrát přibližně za dva týdny 24. dubna. Bude to druhý vzájemný zápas Slavie a Sparty na jaře. První je na programu už tuto neděli 14. dubna v lize. A to poslední letošní rovněž v lize kolem 20. května v nadstavbové části.