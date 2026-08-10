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Chance Liga 2026/2027

Už nejen s dětskými fanoušky. Slavia si odpykala trest a vyhlíží zaplněné tribuny

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  16:06
Fotbalové Slavii skončila poslední část disciplinárního trestu po květnovém derby se Spartou, kdy na hrací plochu ještě před závěrečným hvizdem vtrhli fanoušci. Ti ještě během vítězného duelu s Pardubicemi (2:1) na ochozech v Edenu být nemohli, výjimku však dostaly organizované skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělých. Do hlediště dorazilo zhruba 1800 mladých diváků a vytvořilo výtečnou kulisu.

V domácích zápasech s Hradcem Králové a Pardubicemi byl stadion uzavřen pro většinu příznivců uzavřen. Pro ně však Slavia připravila sledování utkání na velkoplošné obrazovce.

Netradiční atmosféra zaujala i hráče. Po prvním ligovém kole Wiktor Nowak, letní posila Pražanů, říkal: „Ano, děti jsem slyšel. My chceme gól! Myslím, že křičeli tohle. V Polsku jsme měli podobný pokřik. Cítili jsme tu podporu, bylo to od nich úžasné.“

Slavia dál prchá, ale v cestě má dilema. Jaká další témata se řeší na startu ligy?

„Na běžné fanoušky se těšíme, chceme tu správnou atmosféru – a zaplať pánbůh za ty děti, které tady udělaly skvělou atmosféru,“ dodával Mojmír Chytil, dvougólový střelec v nedělním zápase.

Po něm už trest definitivně skončil a Eden se při utkání s Bohemians (sobota 22. srpna) vrátí k běžnému režimu.

Po dvou zápasech s dětskou kulisou Slavia na malé pražské derby znovu očekává tradičně zaplněné tribuny.

Chance Liga 2026/27

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Úvodní nástup fotbalistů Slavie a Pardubic před utkáním třetího kola Chance ligy.
Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu Mojmíra Chytila ze Slavie.
Děkovačka slávistů před uzavřeným Edenem.
Slávisty podporuje v zavřeném Edenu asi 1500 dětí.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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