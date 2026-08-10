V domácích zápasech s Hradcem Králové a Pardubicemi byl stadion uzavřen pro většinu příznivců uzavřen. Pro ně však Slavia připravila sledování utkání na velkoplošné obrazovce.
Netradiční atmosféra zaujala i hráče. Po prvním ligovém kole Wiktor Nowak, letní posila Pražanů, říkal: „Ano, děti jsem slyšel. My chceme gól! Myslím, že křičeli tohle. V Polsku jsme měli podobný pokřik. Cítili jsme tu podporu, bylo to od nich úžasné.“
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Slavia dál prchá, ale v cestě má dilema. Jaká další témata se řeší na startu ligy?
„Na běžné fanoušky se těšíme, chceme tu správnou atmosféru – a zaplať pánbůh za ty děti, které tady udělaly skvělou atmosféru,“ dodával Mojmír Chytil, dvougólový střelec v nedělním zápase.
Po něm už trest definitivně skončil a Eden se při utkání s Bohemians (sobota 22. srpna) vrátí k běžnému režimu.
Po dvou zápasech s dětskou kulisou Slavia na malé pražské derby znovu očekává tradičně zaplněné tribuny.