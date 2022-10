Případ Santos. Rezerva ne, ale... Do áčka Slavie vede dlouhá cesta, varuje kouč

„Až bude mít zodpovědnost, přístup a výkonnost, aby mohl hrát v áčku, pak šanci samozřejmě dostane. Momentálně k tomu vede strašně dlouhá cesta,“ připustil slávistický kouč v reakci na nedávná slova svého nadřízeného.

Ten rozhovor v reprezentační pauze silně rezonoval. Tvrdík v klubovém podcastu Hovory z Edenu brazilského stopera, který se mimo jiné vyloučením po dvou minutách podepsal na porážce 0:3 v Plzni, hodně ostře kritizoval.

Dosavadní výkony letní posily číslo jedna podle něj byly zklamáním. Ztráta koncentrace, laxnost, bohorovnost.

Tvrdík svými slovy Santose de facto „přeřadil“ do béčka: „Ve zkoušce neobstál. Nevyhazujeme ho, nelámeme nad ním hůl, ale cesta do áčka podle mě vede jen přes B tým.“

Díky minulé sezoně, jejíž druhou polovinu zářil v mistrovské Plzni, byl Santos podle Tvrdíka nejžhavějším zbožím na trhu. Z výsluní ale tvrdě padl na zem.

Že by ale za trest trénoval pouze s rezervou, že by se jej áčko dlouhé týdny vůbec netýkalo, to i vzhledem k personální nouzi na postu stopera není příliš pravděpodobné.

„Pracujeme s tím, že do konce podzimu je dvojice Kačaraba - Ousou, s Libercem nemohl nastoupit Tiéhi, který stopera může hrát také, Lukáš Masopust také může nastoupit vzadu,“ uvedl Trpišovský po vítězství 3:0 nad Slovanem.

„Co se týče Santose, je momentálně zraněný. V druhém týdnu reprezentační přestávky si stěžoval na bolest nad kolenem,“ poznamenal.

Až se čtyřiadvacetiletý rodák ze Sao Paula uzdraví, čeká ho náročný režim. Bude muset celou Slavii přesvědčit, že je schopný odehrát zápasy v naprosté koncentraci.

„Momentálně s ním nepočítáme, máme jiné varianty, a až budeme přesvědčení, že je kondičně a takticky připraven na to, aby zvládl zápas, tak je možné, že dostane i příležitost v rezervě. V áčku bude moci nastoupit až ve chvíli, kdy bude stoprocentně připravený a nebude mít slabé místo,“ řekl Trpišovský.

„Budeme s ním ještě víc pracovat po kondiční a taktické stránce,“ pokračoval. „Potřebujeme, aby kondičně na tom byl lépe, než doteď byl. Kromě Plzně dělal chyby ve druhých poločasech, což může souviset s fyzickým stavem. A na taktické rozbory máme teď dost času i materiálu.“

Eduardo Santos podle Trpišovského doplatil i na to, že po svém příchodu začal nastupovat téměř okamžitě. I to přispělo k chybám, jakými byly vyloučení v předkole Konferenční ligy ligy proti Panathinaikosu, kiks na Slovácku nebo v Plzni.

„Stoperský post je strašně náchylný na chybu a špatná rozhodnutí. Pokud hráč přijde do nového týmu, do nového systému, tak jsou ty chyby hodně vidět,“ pravil trenér a připomněl aklimatizační procesy Santosových předchůdců.

„Když přišel Aiham Ousou, dva měsíce nehrál a připravoval se třeba na postavení, které máme. Bylo to vidět i teď, hrajeme dva na dva a řešíme vzadu těžké situace. U Davida Zimy to bylo podobné.“