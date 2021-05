Slavia - Č. Budějovice 2:1, mistr neprohrál ani naposledy, rozhodl gól Kuchty

Slávisté proti Dynamu bezpečně kontrolovali hru, dva góly dali už v prvním poločase a natáhli svou báječnou sérii neporazitelnosti na 46 ligových zápasů.

Mistrovský ročník zakončili díky vítězství v posledním kole s 86 body.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Znovu ukázali, jak v dobrém rozpoložení jsou. Okamžitě přišpendlili hosty před šestnáctku, aktivně útočili, neustále vymýšleli přihrávky, centry, střely... A snížení v závěru už je nerozhodilo, nic neřešilo.

Netrvalo dlouho, než slávisté převahu zúročili. Po čtvrt hodině Bah rychle hodil aut do vápna, Traoré patičkou posunul balon Lingrovi, který se trefil přesně na zadní tyč.

Hned vzápětí mohl střelec zvýšit, při rohu byl osamocený na malém vápně, ale hlavičkoval mimo. Předtím to na tribunách zahučelo, když sedmnáctiletý mladík Samek, jenž podruhé v řadě naskočil v základu, nebojácně z dálky prověřil Vorla.

Fandové, kteří mohli na závěrečné kolo nejvyšší soutěže zaplnit až 20 procent kapacity Edenu, si duel, v němž měla sebejistá Slavia převahu, užívali. „Mistři, mistři!“ ozývalo se pravidelně v různých variacích z hlediště, zatímco fotbalisté v červenobílých dresech na trávníku trápili ty českobudějovické.

Ještě do poločasu to bylo po další dobré práci Baha 2:0, dánský bek si naběhl do vápna a přihrál před prázdnou bránu Kuchtovi.

Domácí forvard se v ten moment vrátil na dělené první místo tabulky střelců, které díky famózním čtyřem (!) trefám v první půli obsadil sparťan Hložek. Ten však o přestávce střídal, zatímco Kuchta se po změně stran ve Vršovicích tlačil za šestnáctým gólem.

„Všechno na Kuchtu, všechno na Kuchtu!“ radili slávistům fanoušci.



Běhavý útočník se snažil, dvakrát z úhlu zakončoval levačkou do boční sítě, pak zkusil štěstí pravačkou z hranice šestnáctky... A přestřelil. O chvilku později neuspěl ani ranou na bližší tyč, kterou českobudějovický gólman vyrazil.

I během druhé půle slávisté, kteří znovu nastoupili bez reprezentantů, již mají před mistrovstvím Evropy volno, či bez zdravotně indisponovaného Simy, často okupovali území před Vorlem, zatímco Kolář na druhé straně byl téměř bez práce.



Blíž než Kuchta byl ke gólu další navrátilec do sestavy Olayinka, který dvacet minut před koncem těsně minul horní tyč českobudějovické brány.

Třetí branku domácích už však Eden neviděl, naopak se čtvrt hodiny před koncem povedlo snížit hostujícímu Skovajsovi.

Kuchta se ve střeleckých závodech neosamostatnil na čele a o prvenství se podělí s Hložkem.

Slavii to ale mrzet nemuselo, stala se druhým českým týmem novodobých dějin, který prošel ročníkem domácí soutěže bez jediné porážky. V sezoně 2009/10 se tento počin povedl Spartě pod vedením trenéra Jozefa Chovance, titul však vyhrála pouze o bod před druhým Jabloncem, sezonu zakončila se šestnácti výhrami a čtrnácti remízami.

To svěřenci kouče Trpišovského opanovali tabulku o dvanáct bodů, remizovali osmkrát a proti Českým Budějovicím si připsali šestadvacáté vítězství.