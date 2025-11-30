Chance Liga 2025/2026

Tah, který nemá obdoby. Slavia po šesti letech bez cizinců, jak to má zbytek ligy?

Jiří Čihák
  10:30
Před šesti lety a dvěma měsíci proti Příbrami (3:1) pánové Kolář, Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený, Masopust, Hušbauer, Souček, Ševčík, Provod a Tecl. V sobotu v utkání se Slováckem (3:0) pro změnu Staněk, Holeš, Zima, Chaloupek, Douděra, Jelínek, Sadílek, Bořil, Chytil, Provod a Chorý. Ryze česká zahajovací jedenáctka ve fotbalové lize není raritou jen na Slavii, ale v celé soutěži.
Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila. | foto: ČTK

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.
Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.
Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.
Brankář Slovácka Milan Heča se svíjí v bolestech po zákroku slávisty Sadílka.
Věřili byste, že Jindřich Trpišovský je prvním ligovým trenérem, který v aktuální sezoně poskládal základní sestavu pouze z domácích hráčů?

Celkem 160 cizinců už od léta zasáhlo do ligových zápasů.

Nejvíc jich nasadila Sparta (19) a nejméně Mladá Boleslav (2). Ani té se ovšem dosud nepovedlo, co v sobotu večer mistrům z Edenu, tedy nastoupit výhradně s Čechy.

„Před výkopem jsme se o tom bavili a já sám jsem se kluků z realizáku ptal, kdy naposledy se nám něco podobného přihodilo. Vlaječky u sestav mě vždycky bavilo sledovat, nejen u fotbalu, ale i u hokeje,“ culil se slávistický kouč, než objasnil: „Když skládáte sestavu, přemýšlíte samozřejmě nad jinými věcmi, než je národnost hráčů. Řešíte jejich typologii, kolik máte hlavičkářů nebo rychlostních typů.“

Takže napsat ve finále na papír jedenáct domácích jmen je vlastně úkaz.

Češi versus cizinci

Počet využitých hráčů v aktuální sezoně Chance Ligy

  • Slavia 16 českých hráčů - 12 zahraničních hráčů
  • Sparta 11 - 19
  • Jablonec 16 - 9
  • Karviná 15 - 10
  • Olomouc 16 - 11
  • Liberec 14 - 10
  • Plzeň 15 - 10
  • Hradec Králové 19 - 5
  • Zlín 18 - 5
  • Bohemians 16 - 7
  • Teplice 18 - 7
  • Ostrava 18 - 17
  • Dukla 16 - 11
  • Mladá Boleslav 24 - 2
  • Pardubice 21 - 12
  • Slovácko 12 - 13

Považte, že v české lize se to v probíhajícím ročníku poprvé stalo až ve 132. utkání a konkrétně Slavii a jejímu trenérovi Trpišovskému dokonce po 212 zápasech v řadě.

Příliš obdobných příkladů byste nenašli ani po Evropě, pokud zrovna nejste Athletic Bilbao (shodou okolností poslední soupeř Slavie v Lize mistrů), který už po desetiletí ctí přísnou klubovou politiku a do týmu si vybírá pouze hráče s baskickými kořeny.

Třeba v Premier League složila celou jedenáctku z Angličanů naposledy Aston Villa v roce 1999 v utkání s Coventry. Blízko byli před čtyřmi lety také v Burnley, jenže unikátní počin tehdy jako jediný cizinec mezi deseti domácími hráči v sestavě „pokazil“ útočník Matěj Vydra.

Ve srovnání se Západem český profifotbal zdaleka tak kosmopolitní není a ze všech deseti elitních soutěží v Evropě, mezi něž se v posledních letech vyšvihl, má zahraničních pomocníků v lize pořád nejméně.

Přesto se bez nich už dávno neobejde.

Rekord patří Spartě

Nepřekvapí, že maximum drží od začátku sezony Sparta, která už čtyřikrát vyrukovala s osmi cizinci v základní sestavě. Na stejnou metu se v duelu čtvrtého kola s Karvinou dostal také ostravský Baník.

Dosud se však v historii české ligy nestalo, aby jeden tým poskládal základní jedenáctku pouze z fotbalistů z ciziny.

Nejblíž byla v roce 2018 opět Sparta, jejíž tehdejší kouč Zdeněk Ščasný nasadil v Jablonci deset fotbalistů, kteří nemají české občanství, a k nim záložníka Martin Frýdka. Po jeho boku tehdy na hřiště vyběhli tři Rumuni, dva Srbové, Izraelec, Turek, Gabonec, Zimbabwan a Ghaňan.

Když byli Trittschuh a Mwitwa exoti. Teď Sparta složí tým jen z cizinců

V aktuální sezoně využívají v lize nejvíc cizinců pravidelně například v Karviné nebo právě na Slovácku, u sobotního soupeře Slavie. Dost zahraničních hráčů mají také v Liberci či Plzni a výrazně se za poslední měsíce zvýšil jejich v Bohemians nebo v Dukle.

To mistrovská Slavia měla od léta v sestavě pokaždé nadpoloviční počet domácích hráčů. Nejvíc cizinců – konkrétně pět – nasadila koncem září v Liberci (1:1) a také v následném pohárovém utkání v Brozanech (2:0).

Není to trochu paradox?

Přicházejí cizinci, ale hrají Češi

Vždyť když se podíváte na seznam sedmi slávistických letních posil, najdete mezi nimi šest cizinců (Cham, Mbodji, Sanyang, Hašioka, Prekop, Javorček) a jediného Čecha (Sadílek).

Cizinci v základní sestavě

Slavia v aktuální ligové sezoně

0 – jednou
1 – dvakrát
2 – jednou
3 – osmkrát
4 – čtyřikrát
5 – jednou
6 a víc – ani jednou

V ryze domácí sestavě v sobotu logicky dopomohla i shoda náhod a aktuální stav marodky, na které se octli záložníci Oscar se Zafeirisem, jediní dva cizinci mezi deseti nejvytíženějšími slávisty sezony.

Místo nich vyběhl poprvé v kariéře od začátku v lize teprve devatenáctiletý talent Jelínek.

„Zahrál skvěle pohár ve Zlíně a zvažovali jsme, že ho nasadíme už v dalším zápase s Baníkem,“ vysvětloval Trpišovský. „Chtěli jsme mu však dopřát debut v zápase, kde bude mít kolem sebe kostru týmu.“

A kostra je teď ve Slavii česká, i když to neplatilo vždy.

Vzpomínáte, jak v Edenu na začátku ročníku 2022/23 řešili, že mají cizinců příliš? Podle platných českých regulí totiž může v jednom soutěžním utkání nastoupit maximálně pět hráčů, kteří nedrží evropský pas.

Červenobílí přitom tehdy na soupisce měli hned sedm takových: Brazilce Ewertona a Santose, Nigerijce Sora, Usora a Olayinku, Liberijce Oscara a Traorého z Pobřeží slonoviny. A do některých přípravných nebo evropských zápasů, kde podobná omezení neplatí, jich klidně nasadili šest najednou.

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

„Vždycky u nových hráčů řešíme hlavně jejich dostupnost a to, jestli nám budou schopni pomoct. To ostatní je věc druhá,“ vysvětloval tehdy Trpišovský. „České pravidlo o cizincích jde sice aktuálně proti nám, ale já tvrdím: buďme za něj rádi. Určitě nemůžeme chtít, aby u nás v lize v jednom týmu hrálo pravidelně deset jedenáct cizinců v sestavě, jsme menší země a musíme myslet na to, aby naši domácí mladí hráči dostávali příležitost.“

Což se Slavii v posledních týdnech i na její poměry daří mimořádně.

Poslední zápas se Slováckem toho byl důkazem.

