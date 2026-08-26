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Chance Liga 2026/2027

N’Guessan se omluvil Pilařovi za zranění hlavy. To se stává, reagoval fotbalista

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  13:52
Vršovické derby kvůli tomu zákroku už nedohrál. Václav Pilař, záložník fotbalových Bohemians, si z utkání pátého ligového kola odnesl deset stehů na hlavě. Čerstvě na sociální sítě sdílel omluvu slávistického stopera Angeho N’Guessana, který za bezohlednou hru viděl žlutou kartu, což následně rozproudilo diskuzi.

„Ahoj, kamaráde. Omlouvám se a doufám, že se ti daří dobře,“ napsal francouzský obránce do soukromé zprávy Pilařovi a doplnil emotikonem s rukama ve tvaru srdce.

Přímo na hřišti to nebyl hezký pohled.

N’Guessanovi při zpracování míč uskočil, a tak si ho chtěl ve vzduchu nohou znovu zkrotit. Jenže vtom přiletěl Pilař a chtěl balon odhlavičkovat. Slávistický stoper sice míč trefil, ale zároveň štrejchnul kolíky na kopačce i Pilařovu hlavu.

Zkušený záložník zůstal ležet na trávníku a lékaři mu se snažili silné krvácení zastavit. Nakonec hosté sdíleli fotografii zašité hlavy s popiskem, že si zranění vyžádalo deset stehů.

„Ahoj, Ange. Díky moc za zprávu a omluvu, opravdu si toho vážím. Netrap se, ve fotbale se takové věci stávají. Vím, že v tom nebyl zlý úmysl. Těším se, až se na hřišti zase uvidíme. Přeju ti, příteli, jen to nejlepší,“ odepsal Pilař.

Do popisku k příspěvku na Instagramu ještě přidal: „Daň za fotbalovou vášeň. Pár stehů na hlavě, ale hlava drží a jede se dál! Velký respekt pro Angeho za zprávu a omluvu. Respekt na hřišti i mimo něj je základ. Brzy jsem zpátky!“

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3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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