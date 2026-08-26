N’Guessan se omluvil Pilařovi za zranění hlavy. To se stává, reagoval fotbalista

„Ahoj, kamaráde. Omlouvám se a doufám, že se ti daří dobře,“ napsal francouzský obránce do soukromé zprávy Pilařovi a doplnil emotikonem s rukama ve tvaru srdce.
Přímo na hřišti to nebyl hezký pohled.
N’Guessanovi při zpracování míč uskočil, a tak si ho chtěl ve vzduchu nohou znovu zkrotit. Jenže vtom přiletěl Pilař a chtěl balon odhlavičkovat. Slávistický stoper sice míč trefil, ale zároveň štrejchnul kolíky na kopačce i Pilařovu hlavu.
Zkušený záložník zůstal ležet na trávníku a lékaři mu se snažili silné krvácení zastavit. Nakonec hosté sdíleli fotografii zašité hlavy s popiskem, že si zranění vyžádalo deset stehů.
„Ahoj, Ange. Díky moc za zprávu a omluvu, opravdu si toho vážím. Netrap se, ve fotbale se takové věci stávají. Vím, že v tom nebyl zlý úmysl. Těším se, až se na hřišti zase uvidíme. Přeju ti, příteli, jen to nejlepší,“ odepsal Pilař.
Do popisku k příspěvku na Instagramu ještě přidal: „Daň za fotbalovou vášeň. Pár stehů na hlavě, ale hlava drží a jede se dál! Velký respekt pro Angeho za zprávu a omluvu. Respekt na hřišti i mimo něj je základ. Brzy jsem zpátky!“