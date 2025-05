Slavia nám ukázala, jak to dělat, říká kouč Hapal. Výprodej Baníku se konat nebude

„Bije se to ve mně. Protože teď jsem rozpolcený z posledního zápasu a zároveň nadšený z vynikající sezony, kterou jsme zvládli. Slavia nás v posledním kole přehrála a vlastně nastavila zrcadlo, jak bychom měli hrát,“ prohlásil po porážce 0:3 v Edenu, který se během Hapalových slov topil ve vítězných chorálech.

Když se otevřely dveře na tribunu, pod kterou se slavilo, nebylo ostravského trenéra slyšet.

Ale... „Udělat jedenasedmdesát bodů v sezoně, to je prostě paráda. Gratuluju celému týmu ke třetímu místu. Vytvořili jsme neskutečnou partu, včetně realizačního týmu. Plus senzační fanoušci, kteří nás drželi.“

Na Slavii jste se nejvíc rozčílil zhruba po dvaceti minutách a pak už jste věděl, že to Baník nezvládne?

To zase ne. Chtěli jsme pořád reagovat. Ale bylo jasné, jaké síle čelíme. Když jsme dostali druhý gól těsně před pauzou, viděl jsem hráčům na očích, že už nebude jednoduché s tím cokoli udělat.

Loni čtvrté místo, necelých padesát bodů. Letos bronz a víc než sedmdesát bodů. Udrží Baník svoji cestu? Neztratíte Riga, Šína, Ewertona, Boulu, Kohúta, Prekopa?

Všichni kluci byli skvělí celou sezonu. Fakt smekám. A zároveň doufám, že většina skautů, která naše hráče dlouhodobě sleduje, byla právě teď v Edenu. Pak by totiž nemohla nikoho doporučit na přestup.

To jste řekl pohotově, ale obavu z exodu nemáte?

Každopádně jsme si řekli, že výprodej se konat nebude. Musela by to být opravdu zajímavá nabídka. Pro jednoho, maximálně pro dva hráče. Pokud odchody nastanou, budeme muset zareagovat. Teď vám můžu říct, že na stole není nic konkrétního. My počítáme s tím, že 16. června začneme trénovat a chystat se na novou sezonu.

Kde bude nutné posílit? V předkole vás čeká pokus o Evropskou ligu.

Určitě budeme chtít širší kádr, protože letos jsme měli třiadvacet hráčů plus dva gólmany, což stačilo, protože byli všichni zdraví. Na tohle se ale pro příště spoléhat nedá. Zvlášť kdyby někdo odešel do zahraničí. Potřebujeme posílit v útoku i v zadních řadách. Ať jsme zase nachystaní.

Ale na co? Jaký pocit vlastně máte ze třetího místa?

Nedávno v Plzni, která skončila druhá, bychom byli rádi za remízu. Přitom jsme vyhráli a zajistili si minimálně třetí místo. Koukali jsme na sebe a nevěřili, co se nám povedlo. Třešničkou na dortu pak byla Sparta, kterou jsme porazili doma. Bohužel na Slavii jsme neměli.

Zato jste společně oblékli trika na podporu obránce Frydrycha, který vyfasoval desetizápasový trest za faul, kterým nechtěně zlomil nohu olomouckému útočníkovi Klimentovi. FreeDrych!

Protože si myslíme, že to byl neadekvátní trest. Není v mých rukách, co bude dál, ale v polovině trestu požádáme o prominutí. Věříme, že disciplinární komise názor změní. Pokusíme se.

A ostravské béčko se v neděli pokusí zachránit ve druhé lize. Jenže nemusí stačit ani vítězství.

To by každopádně byl problém, který se může stát, ale doufáme.

Co áčko? Můžete být v příští sezoně ještě lepší?

Pokusíme se, doplníme, zapracujeme na tom. Zrovna Slavia nám ukázala, jak se to má dělat. My byli horší, slabší, nestačili jsme.

Ono je to v Baníku složité, protože stačí jeden malér a trenér hned čelí kritice. Vy už respekt máte?

Nevím, jestli u většiny. Dělám svoji práci nejlépe, jak jen umím. I můj realizační tým. Jsem sice pod věčnou palbou, ale taky už jsem otřelý. Vhodnou kritiku si umím vyhodnotit. Věci, které fér nejsou, pouštím jedním uchem tam a druhým ven.

Na Ligu mistrů si ještě jednou věříte?

Všechno má svůj čas. V Žilině jsem si všechno odpracoval. Po první sezoně jsme byli třetí, další rok vyhráli ligu. Opakuju: důležitý bude los, tehdy jsme dostali Spartu, která byla rozbitá, zatímco nám všechno vyšlo. Momentálně myslím na to, jak konkurovat a dostat se minimálně do Konferenční ligy.

I proto se Baník stává zajímavou adresou pro nové hráče?

Hlavně musím říct, že česká liga je neskutečně vyrovnaná, prakticky každý dokáže bodovat s každým. Proto se musíme soustředit sami na sebe a zapamatovat si, jak bojácně jsme se prezentovali proti Slavii.

Soupeře do předkol byste chtěl jaké?

Ví se o mně, že mám rád Španělsko. Hrával jsem tam. Před zápasem v Edenu jsme měli takový pěkný sen, že vybojujeme druhé místo, ale dostali jsme na závěr ligy Barcelonu, jak zpívá pan Nohavica. Chtěl by přece vidět, jak Baník poráží Barcelonu. Co se pohárových předkol týče, spíš bych bral hratelnějšího soupeře než ze Španělska.

O kolik je vlastně Slavia přede všemi v české lize?

Momentálně je odskočená. Má skvělý a vyvážený kádr. Vždyť Sparta nakonec ztratila sedmadvacet bodů. Občas se slávistům něco nepovede, třeba na Dukle nevyhráli, ale s námi do toho dali všechno. Chtěli se rozloučit s fanoušky, oslavit titul, přejeli nás. Gratuluju.