Chance Liga 2025/2026

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Autor: ,
  16:47
Ve středu se slušně předvedl v pohárovém utkání proti Spartě. O dva dny později už Hamidou Kante pózoval v dresu Slavie jako její nová posila. Dvacetiletý senegalský obránce přestupuje z druholigového Artisu Brno, smlouvu podepsal do června 2030.
Fotogalerie2

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno | foto: SK Slavia Praha

Levý krajní obránce, který zvládne i pozici wingbeka. Senegalec. Že by nový Mallick Diouf?

„Je to rychlý dynamický levák. Má výborný driblink a obsáhne velký prostor na levé straně. Informací jsme měli hodně, sledovali jsme ho celý podzim včetně obou zápasů proti naší rezervě,“ říká Přemysl Kovář, který má ve Slavii výběr nových hráčů na starosti.

O historii Kanteho se toho moc neví. Na jaře působil v lotyšské lize v týmu Super Nova, což je klub z hlavního města Rigy. Předtím byl ve Spojených arabských emirátech.

Senegalec Hamidou Kante už je hráčem Slavie.

V létě zamířil do Artisu Brnu, v druhé lize odehrál třináct zápasů z patnácti a v tom posledním proti béčku Slavie zapsal asistenci. Další dva starty přidal v poháru, naposledy se ukázal právě ve středu proti Spartě (1:2).

„Jsem nadšený, že tady můžu být. Slavii jsem si vybral proto, že je to velký český tým. Sedí mi její styl hry, líbí se mi. Věřím, že do něj ideálně zapadnu,“ řekl Kante.

Jeho krajan El Hadji Malick Diouf měl před příchodem do Slavie za sebou roční angažmá v norském Tromsö. Za Slavii odehrál během roku a půl padesát zápasů, především ve své druhé sezoně byl oporou týmu a sedmi góly přispěl k titulu.

V létě pak za 22 milionů eur, v přepočtu za 532 milionů korun, přestoupil do West Hamu. V anglické Premier League nastupuje pravidelně na levém kraji obrany.

Kante je druhým krajním obráncem, který Slavii v zimě posílí. Už v září si s předstihem zajistila podpis Samuela Isifeho, který však na podzim zůstal v Dukle. Jedenadvacetiletý nigerijský fotbalista nastupuje na pravé strany obrany.

„Smlouva v Edenu je nejkrásnější dárek, který jsem si k blížícím narozeninám mohl přát. Mám opravdu radost. Nečekal jsem, že se všechno stane takhle rychle, fotbal ale bývá nevypočitatelný,“ řekl Kante.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

ONLINE: Losuje se mistrovství světa 2026. Potenciální soupeře se dozví i Češi

Sledujeme online
Fotbalový míč s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa na losu...

I čeští fotbalisté, kteří se o postup ještě porvou v jarní baráži, se dozví možné soupeře do skupiny mistrovství světa 2026 v Kanadě, Mexiku a USA. Rekordní šampionát se 48 účastníky odstartuje v...

5. prosince 2025  17:40

Neobvyklé a originální. Losování Mol Cupu se konalo poprvé v historii na benzínce

Losování čtvrtfinále MOL Cupu se konalo na benzínové stanici MOL na pražském...

Byla to netradiční podívaná. Losování čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup tentokrát neproběhlo v sídle FAČR na pražském Strahově, nýbrž na čerpací stanici MOL na Chodově. Šlo tak o symbolickou...

5. prosince 2025  17:06

ONLINE: Teplice - Slavia 0:0, vrací se Ogbu, chybí Chorý, šanci dostává Prekop

Sledujeme online
Jan Bořil se raduje z gólu do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté otevírají páteční předehrávkou 18. kolo Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou Teplice, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

5. prosince 2025  17:04

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Ve středu se slušně předvedl v pohárovém utkání proti Spartě. O dva dny později už Hamidou Kante pózoval v dresu Slavie jako její nová posila. Dvacetiletý senegalský obránce přestupuje z...

5. prosince 2025  16:47

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jistých účastníků na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku je v čase losování už 42. Na závěrečný turnaj už se probojovali...

5. prosince 2025  16:08

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Investoři podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro,...

5. prosince 2025  14:26

Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Slávistický útočník Tomáš Chorý ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce ve fotbalové lize. Mezi trenéry zvítězil za listopad Radoslav Kováč z Liberce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace...

5. prosince 2025  12:49

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

West Ham vydřel remízu na hřišti Manchesteru, Souček hrál skoro celý zápas

Soungoutou Magassa.z West Hamu v euforii po vyrovnání na hřišti Manchesteru...

Vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončili fotbalisté Manchesteru United domácí remízou s West Hamem. Favorita poslal do vedení Dalot, v závěru vyrovnal Magassa. Český záložník Tomáš...

4. prosince 2025  23:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.