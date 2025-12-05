Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Levý krajní obránce, který zvládne i pozici wingbeka. Senegalec. Že by nový Mallick Diouf?
„Je to rychlý dynamický levák. Má výborný driblink a obsáhne velký prostor na levé straně. Informací jsme měli hodně, sledovali jsme ho celý podzim včetně obou zápasů proti naší rezervě,“ říká Přemysl Kovář, který má ve Slavii výběr nových hráčů na starosti.
O historii Kanteho se toho moc neví. Na jaře působil v lotyšské lize v týmu Super Nova, což je klub z hlavního města Rigy. Předtím byl ve Spojených arabských emirátech.
V létě zamířil do Artisu Brnu, v druhé lize odehrál třináct zápasů z patnácti a v tom posledním proti béčku Slavie zapsal asistenci. Další dva starty přidal v poháru, naposledy se ukázal právě ve středu proti Spartě (1:2).
„Jsem nadšený, že tady můžu být. Slavii jsem si vybral proto, že je to velký český tým. Sedí mi její styl hry, líbí se mi. Věřím, že do něj ideálně zapadnu,“ řekl Kante.
Jeho krajan El Hadji Malick Diouf měl před příchodem do Slavie za sebou roční angažmá v norském Tromsö. Za Slavii odehrál během roku a půl padesát zápasů, především ve své druhé sezoně byl oporou týmu a sedmi góly přispěl k titulu.
V létě pak za 22 milionů eur, v přepočtu za 532 milionů korun, přestoupil do West Hamu. V anglické Premier League nastupuje pravidelně na levém kraji obrany.
👐😊 𝐈𝐭'𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐝𝐚𝐲!#Kante2030 pic.twitter.com/4vH3eJo8IX— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) December 5, 2025
Kante je druhým krajním obráncem, který Slavii v zimě posílí. Už v září si s předstihem zajistila podpis Samuela Isifeho, který však na podzim zůstal v Dukle. Jedenadvacetiletý nigerijský fotbalista nastupuje na pravé strany obrany.
„Smlouva v Edenu je nejkrásnější dárek, který jsem si k blížícím narozeninám mohl přát. Mám opravdu radost. Nečekal jsem, že se všechno stane takhle rychle, fotbal ale bývá nevypočitatelný,“ řekl Kante.