Další nová tvář ve Slavii. Přišel brankář Kinský, syn bývalého reprezentanta

„Je tu nejlepší brankářská dvojice u nás, věřím, že mě to může hodně posunout. Slavia je top evropský klub, který si vybírá ty nejlepší hráče. Jestliže budu mít šanci s nimi trénovat, tak to pro mě bude skvělé a moc se na to těším,“ citoval mladého Kinského klubový web.

Plán je takový, že mládežnický reprezentant by měl během podzimu chytat za rezervní tým ve třetí lize. Trénovat by však měl s áčkem po boku Ondřeje Koláře či Aleše Mandouse.

„Věřím, že s využitím personálního zázemí Slavie se Tonda ještě posune a naplno uplatní svůj potenciál,“ poznamenal sportovní ředitel Jiří Bílek.



Kinský mladší je odchovancem pražského Tempa, v roce 2019 přestoupil do Dukly, ač zájem měli i v Bohemians. Už během ročníku 2019/20 debutoval ve druhé lize, v minulé sezoně tam odchytal pět utkání. Jedno zvládl také v MOL Cupu.

Mimochodem, právě v Dukle kdysi začínal s kariérou jeho otec, rovněž gólman, který si zachytal i za Příbram, Liberec či Saturn Ramenskoje. Člen Klubu ligových brankářů se s reprezentací účastnil slavného Eura 2004 i následného MS 2006 coby trojka.

Antonín Kinský starší nyní působí coby trenér gólmanů u reprezentační devatenáctky, kde se se synem potkává. Členem tohoto výběru je i jiná slávistická naděje mezi třemi tyčemi Matyáš Vágner.

„Tonda Kinský načerpal v Dukle velmi cenné zkušenosti v seniorském fotbale, zároveň potvrdil svou herní i mentální vyzrálost. Jedná se o hráče, který pracuje dle nejmodernějších trendů a doporučení i nad rámec klasického tréninkového procesu, skvělého mentora má v osobě svého otce,“ uvedl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, jež hráče zastupuje.

„Přestože se objevilo několik nabídek ze zahraničí, zvolili jsme českou cestu. Ve Slavii ho čeká náročný realizační tým i kvalitní spoluhráči, kteří mu pomohou dostat se na další výkonnostní stupeň. Se sportovním vedením klubu jsme se shodli na Tondově ideálním vývoji, v našich očích se jednoznačně jedná o brankáře pro evropský fotbal,“ dodal.

Kinský mladší je osmou novou tváří ve Slavii, která v letním přestupovém období přivedla Michaela Krmenčíka, Aleše Mandouse z Olomouce, obránce Aihama Ousou z Häckenu, záložníky Srdjana Plavšiče ze Sparty, Ubonga Ekpaie z Plzně a Emila Madsena z Lince a útočníka Ivana Schranze.