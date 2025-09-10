Chance Liga 2025/2026

Slavia získala posilu na kraj obrany. Isife z Dukly se k novému týmu připojí v zimě

  15:47
Dva dny po konci přestupového období oznámila fotbalová Slavia další posilu. Z Dukly získala nigerijského krajního obránce Samuela Isifeho. Ten v aktuálním působišti ještě dohraje podzimní část sezony, pak se připojí k obhájcům titulu.
Samuel Isife, nová posila fotbalové Slavie.

foto: Jozef Demčák, SK Slavia Praha

Jedenadvacetiletý pravý wingbek v Edenu podepsal smlouvu do konce roku 2029. Přestupovou částku sice kluby nezveřejnily, podle Dukly se však jedná o rekordní transfer v její historii.

„Jde o mimořádný typ přestupu, který je odměnou za hráčův talent, pracovitost i charakterové vlastnosti. Všechny tyto předpoklady mu pomohly k tomu, aby se z obyčejného kluka stal špičkový profesionální fotbalista,“ uvedl sportovní ředitel Martin Hašek.

Na Julisku přitom Isife dorazil z druholigové Vlašimi teprve před letošní sezonou. Nastoupil k poslednímu přípravnému utkání, v němž dokonce vstřelil branku, a následně nevynechal jediný soutěžní zápas.

„V krátkém sledu udělal několik velkých kroků a přeji mu, aby jeho další kariéra pokračovala minimálně stejným tempem,“ doplnil Hašek.

V posledním kole před reprezentační přestávkou si Isife připsal i asistenci v remízovém zápase s Hradcem Králové (1:1).

„Je to mladý hráč s velkým potenciálem. Má vynikající běžecký fond, skvělé parametry. Věříme, že může zvednout konkurenci na pravé straně obrany. Věděli jsme o něm už během jeho působení ve Vlašimi, definitivně si nás získal svými výkony za Duklu,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

„Jsem nadšený, že tady budu moct hrát. Nemůžu se dočkat, až vyběhnu na tento krásný stadion a zanechám v něm svou stopu. Věřím ve své schopnosti, svůj talent a směr, který jsem si nastavil. Skok z druhé ligy je neskutečný, děkuji bohu i sám sobě, že tady můžu být,“ doplnil Isife.

Ten tak přichází jako konkurence pro Davida Douděru a Daikiho Hašioku, jehož Slavia získala letos v létě z anglického Lutonu.

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

Isife s fotbalem začínal v rodné Nigérii v klubu 36 Lion, jehož akademií prošli v minulosti i ex-slávisté Peter Olayinka, Yira Sor či Moses Usor. Do Česka se přesunul v únoru letošního roku a v dresu Vlašimi odehrál 12 zápasů.

Podzim ještě stráví v Dukle, která si ho vyhlédla jako jednu z mnoha posil během letní přestavby. Pak se připojí ke Slavii. „Jsme rádi, že s námi na podzim ještě zůstává a pomůže nám v bojích o další body,“ uzavřel Hašek.

