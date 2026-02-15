Chance Liga 2025/2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve spodní části těla, který si vyžádá absenci v řádu několika týdnů, i když věřím, že se vrátí dříve,“ popsal slávistický trenér Jindřich Trpišovský trable svého klíčového muže.
Dodal, že Provoda limitovalo zranění už minule doma s Mladou Boleslaví. „A po tom zápase se to zhoršilo, takže teď chceme předejít dlouhodobému výpadku,“ uvedl kouč s tím, že si ani nepamatuje, kdy Provod ve slávistické sestavě naposledy chyběl.

Bylo to loni v květnu v nadstavbě a Slavia tehdy v Jablonci podlehla 2:3.

V Karviné si poradila i s nouzovým řešením. Čím to, že Provoda v sestavě zastoupili zrovna Mubarak Suleiman společně s Ivanem Schranzem?

„Proviho je těžké nahradit. Něco jsme v týdnu zkoušeli, ale nešlo nám to, takže v pátek na předzápasovém tréninku jsme to změnili a rozhodli se postavit Suleimana. I vzhledem k tomu, že Karviná má tři středové hráče,“ popsal Trpišovský. „Ivan musel zaskočit poprvé na pozici šestky a moc nám pomohl. Moc jiných řešení už nebylo. Bez Proviho to není nic jednoduchého, ale jsme rádi, že jsme utkání zvládli vítězně, protože jsme měli i jiné absence.“

Slávistům chyběli také stopeři.

„Žádného z nich jsme tak nemohli vysunout dopředu,“ potvrdil Trpišovský. „Poděkovat musíme i Míšovi Sadílkovi, že naskočil, protože kvůli viróze v úterý a ve středu vůbec netrénoval. Moc si vážím toho, že jsme utkání ve druhé půli vybojovali, ale byla tam i kvalita.“

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Ke všemu byl ohrožený i start útočníka Tomáše Chorého, jenž dal Karviné první gól a na třetí nahrával Mojmíru Chytilovi.

„Tomáš je bojovník, ukázal svou mentalitu. Pokud bychom ale byli kompletní, zřejmě by nehrál, protože v týdnu trénoval individuálně, s námi stihl až předzápasový trénink. Neuměl jsem si ale představit, že by nenastoupil. Naštěstí jeho vyšetření ukázalo, že nemá poškozené svaly,“ uvedl trenér.

Navíc už v 16. minutě musel kvůli zraněnému lýtku odstoupit David Douděra.

„Po vyšetření uvidíme, jak moc vážné to je,“ podotkl Trpišovský. „Byla to ale pro nás velká komplikace, když nám ze sestavy vypadl další hráč, který pomáhá řídit hru. Isife ho dobře nahradil, byť do defenzivy byl horší. Ale dal do hry potřebnou energii a běžecky byl skvělý.“

