Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede

Autor: ,
  21:46
Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na první místo nevyužila Jihlava, která ve 47. kole prohrála na domácím ledě 1:4 s B-týmem Pardubic.

Hokejisté pražské Slavie se radí. | foto: Veronika Mašátová / HC Slavia Praha

Kolín do třetí třetiny vstupoval s vedením 3:2 díky hattricku Jana Veselého a přibližoval se k překvapivému sesazení Slavie z prvního místa. Pražané však zásluhou Jakea Griciuse zvládli vyrovnat. V nájezdech dlouho kralovali brankáři, jediný gól dal v sedmé sérii kolínský Pavel Musil a připravil Pražanům pátou prohru za sebou. Středočeši se tak posunuli na druhé místo, na lídra ztrácejí bod.

Jihlavská Dukla doma prohrála s Pardubicemi B a v tabulce klesla na třetí pozici se ztrátou dvou bodů na druhý Kolín. Východočeši si polepšili v boji o šestou příčku, zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Jsou šestí se stejným počtem bodů, jako má sedmý Tábor.

Sokolov prohrál 4:7 s Frýdkem-Místkem. Vítězové se přiblížili play off, na desátý Přerov ztrácejí bod. Přerovští Zubři si připsali sedmou porážku z posledních osmi zápasů, i když ve Zlíně dokázali dohnat třígólové manko. V prodloužení se však prosadil domácí Petr Holík.

Litoměřice po pěti prohrách zvítězily 4:3 po samostatných nájezdech nad Vsetínem, rozhodl domácí Jan Kern. Severočeši tak stáhli náskok čtvrtých Valachů na čtyři body

Tábor porazil Chomutov 3:0. Piráti tak nenavázali na úspěšný konec ledna a na třinácté pozici mají náskok pěti bodů před poslední Porubou, která prohrála 0:1 s Třebíčí.

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 18:00
HC Slavia Praha : SC Marimex Kolín 3:4N (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
05:05 Berka (Trunda, Havrda)
35:53 Kružík (Průžek, Holý)
46:12 Gricius (Trunda, Čermák)
Góly:
21:15 Veselý (Sýkora, P. Moravec)
37:14 Veselý (Musil, Štohanzl)
39:52 Veselý (Musil, Kolmann)
Musil
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Š. Havránek, Holý (C), Gaspar (A), Tittl, Stejskal, Perčič, Tomka – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, Trunda, Havrda – Šindelář, Slavíček, Holejšovský – Ducháček.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Čech, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, T. Tůma – P. Král, Štohanzl, Musil (A) – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – Pokorný, Pajer, A. Adamec.

Rozhodčí: Bernat, Gebauer – Bartoň, Zídek

Počet diváků: 867

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 4:3N (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.3:2
Góly:
13:26 Bareš (Hrabík, Pavlák)
28:48 M. Vitouch (Pavlák, Tomov)
53:03 Costa (Tomov, Lisler)
Kern
Góly:
04:47 Klhůfek (Dujsík, Rob)
16:09 M. Novák (Klhůfek, Rob)
23:59 Dvořáček (Zahradníček, M. Novák)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), Samson, Tomov, Pavlák, Benda – Costa, Kuťák (C), Lisler – Ton, Kern, Jelínek – Bareš, M. Vitouch, Hrabík – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Lang.
Sestavy:
Honzík (Miroslav Svoboda) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Hryciow, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Dvořáček, M. Novák, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Hořanský, Dědek, Jandus – L. Adámek.

Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Kokrment, Dědek

Počet diváků: 829

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 18:00
HC Baník Sokolov : HC Frýdek-Místek 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
Góly:
15:15 Lindelöf (Vracovský, Osmík)
20:52 Osmík (Csamangó, Lindelöf)
42:59 Csamangó (Vracovský, Lindelöf)
58:57 Kupčo (Vrhel, M. Kočí)
Góly:
03:16 Kofroň (Sikora, Kubiesa)
16:23 Cedzo
21:04 Svačina (Ižacký, Matiaško)
26:05 Ostřížek (Kubiesa, Younan)
33:59 Urbanec (Ižacký, Matiaško)
39:02 Volas (Klimek, Kozlík)
57:45 Sikora (Dolejš)
Sestavy:
D. Král (40. Habal) – Lindelöf, Klejna, Šedivý, M. Kočí, Rohan (A), Pulpán (C), Rulík – Krežolek, Sapoušek, Csamangó – Vracovský, Osmík, T. Knotek – Kupčo, M. Váňa, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Vrhel.
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Volas, Zielinski – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina (A) – Kozlík, Sikora, Kubiesa – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik.

Rozhodčí: MIcka, Grygera – Baxa, Maňák

Počet diváků: 413

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : Poruba 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
36:11 Ondráček (Stehlík, Jenyš)
Góly:
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, L. Vandas, Port, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – Jenyš, A. Zeman, Ondráček – V. Brož.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Žůrek, Haman, Nilsson, Ježek (A), Gutwald – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Přibyl, Toman, Šoustal – Sloboda.

Rozhodčí: Wagner, Šico – Polák, Teršíp

Počet diváků: 502

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Dynamo Pardubice B 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly:
51:54 Burkov (Kuprijanov)
Góly:
36:53 Chabada (Urban, Rohlík)
39:43 Herčík (Kaplan, Rákos)
43:54 Žálčík (Chabada, Rohlík)
58:03 Herčík
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Strejček (A), Dlapa, Bukač, Ozols, L. Mareš, Krenželok, Bilčík – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – T. Havránek, Kulda, Michnáč – Chvátal, Pořízek, Jiránek – Lhoták.
Sestavy:
Subban (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Rohlík, Urban, Kaut – Formánek, Stránský, Žálčík – Pavlata, Rouha, Kalužík – Štěpánek.

Rozhodčí: Zavřel, Sýkora, – Kráľ, Komínek

Počet diváků: 4414

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC ZUBR Přerov 4:3P (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)
Góly:
00:50 Heš (Šlahař, Válek)
19:10 Rachůnek (Holík)
23:25 Kordule (Válek, Paukku)
63:17 Holík (Hauser)
Góly:
23:45 Ministr (Černý)
38:47 Fronk (M. Tomeček)
47:20 Černý (Süss)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Brůna, Čáp, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Maciaś, Holík (C), Rachůnek – Válek, Heš, Šlahař – Hauser, Sadovikov, Kordule – Paukku, Sedláček (A), P. Svoboda – Říčka.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Svozil – Fronk, M. Tomeček, M. Ryšavý – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Lundgren, Süss, Ministr – Hradil, J. Hanák, Nášel – Mácha.

Rozhodčí: Kostourek, Schenel – Vašíček, Pěkný

Počet diváků: 1836

Maxa liga
47. kolo 11. 2. 2026 18:00
HC Tábor : Piráti Chomutov 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly:
15:38 Červený (Hruška, Bernad)
18:28 Kříž (Pech)
20:36 Hruška (Pech, Plášil)
Góly:
Sestavy:
Mařík (Žajdlík) – Plášil (A), Kříž, Kvasnička, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Matai, Pech (C), Hruška – Červený, Mertl, Valský – Dančišin, Hoch, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal – Všetečka.
Sestavy:
Jekel (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Ulrych (C), Jenáček, Havel, Hejda – Coskey (A), P. Chlán, Maštalířský – Gajda, Badinka, Kratochvíl – T. Žižka, Forsblom, M. Tůma – Eliáš (A), Koblížek, Havelka.

Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Rakušan, Augusta

Počet diváků: 2237

22. kolo

21. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
