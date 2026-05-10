Chance Liga 2025/2026

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Autor: ,
Aktualizujeme   9:38aktualizováno  9:47
Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotního extempore. Z prvního týmu navíc vyřadil útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděru, kteří za své chování viděli červené karty.
Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
35 fotografií

„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ začal Tvrdík další obsáhlé vyjádření k bezprecendentnímu incidentu.

Slávisté byli možná tři minuty od titulu. Stačilo, aby 317. derby, ve kterém ještě hluboko v nastaveném čase vedli 3:2, dovedli k vítězství. jenže nedočkaví fanoušci vtrhli na plochu. Někteří z nich napadli sparťanské hráče, kteří urychleně prchali do kabin a vzápětí naskákali do týmového autobusu. Další zakuklenci házeli světlice do sektorů fanoušků hostů.

Trvalo několik minut, než se situace uklidnila. Ale fotbal se už hrát nemohl. Od nedělního dopoledne řeší situaci disciplinárka, která svolala mimořádné online zasedání. Tresty však nejspíš vydá až v příštím týdnu.

„To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu,“ napsal Tvrdík. „To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni.“

Ty, kterří vběhli na plochu, odmítl nazvat fanoušky. Spartě a třem zraněným hráčům: brankáři Surovčíkovi, obránci Martincovi i útočníkovi Vojtovi se jménem klubu omluvil.

„Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem.“

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že...

10. května 2026,  aktualizováno  9:28

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

9. května 2026  21:21,  aktualizováno  21:39

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o...

Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými...

9. května 2026  18:25,  aktualizováno  21:01

Liverpool remizoval s Chelsea, Sunderland uhrál proti United bod. Slaví Brighton i City

Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  20:51

Úvod přinesl góly, pak už se skóre nehnulo. Prostějov remizoval s Budějovicemi

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Prostějova ve 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Hanáci mají na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok před sestupovými příčkami, předposlední Sparta Praha B se ale...

9. května 2026  20:17

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

9. května 2026  19:07

