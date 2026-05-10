Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

„Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ začal Tvrdík další obsáhlé vyjádření k bezprecendentnímu incidentu.
Slávisté byli možná tři minuty od titulu. Stačilo, aby 317. derby, ve kterém ještě hluboko v nastaveném čase vedli 3:2, dovedli k vítězství. jenže nedočkaví fanoušci vtrhli na plochu. Někteří z nich napadli sparťanské hráče, kteří urychleně prchali do kabin a vzápětí naskákali do týmového autobusu. Další zakuklenci házeli světlice do sektorů fanoušků hostů.
Trvalo několik minut, než se situace uklidnila. Ale fotbal se už hrát nemohl. Od nedělního dopoledne řeší situaci disciplinárka, která svolala mimořádné online zasedání. Tresty však nejspíš vydá až v příštím týdnu.
„To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu,“ napsal Tvrdík. „To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni.“
Ty, kterří vběhli na plochu, odmítl nazvat fanoušky. Spartě a třem zraněným hráčům: brankáři Surovčíkovi, obránci Martincovi i útočníkovi Vojtovi se jménem klubu omluvil.
„Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem.“