Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Plzeň - Slavia 3:5!
Pokud si tuhle hokejovou kanonádu někdo tipnul před zápasem, musel zázračně vydělat.
Byl to blázinec.
Válka plná třaskavých soubojů, handrkování, nadávek, ale i parádních akcí. Chvílemi ve zběsilém tempu, s extrémním nasazením, emocemi a nakonec s férovým podáním ruky.
Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris
„Největší vítězství v sezoně a nejkomplexnější výkon,“ radoval se slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Kluci hráli skvěle, ustáli plno soubojů, byli mentálně silní. Tohle už jsme my.“
Snad jen s dodatkem, že ve druhém poločase Slavia na čas vypadla z tempa. Přitom čtyři minuty po pauze byste zřejmě hádali, že je hotovo.
Slávista Chorý roztáhl ruce nad hlavou, ani se neusmál, protože góly proti Plzni, odkud do Edenu přišel, slavit nechce. Narval do sítě odražený balon po střele Zafeirise a zvýšil na 4:1, což vypadalo jako pečeť na tři body pro hosty.
Jenže Viktoria se hecla. Dva góly během chvilky a dvacet minut před koncem to na tribunách bublalo. Slavia se mohla v plzeňském papiňáku uvařit, místo toho vítězství zvládla pojistit gólem Zafeirise.
Kdo mohl čekat, že se zápas až tak rozproudí? Vždyť hned na startu se naopak hloupě zasekl.
Po třech minutách se z kotle hostů vyvalil hustý čoud z dýmovnic a protože téměř nefoukalo, trvalo to, než se neprostupný dým rozpustil a mohlo se pokračovat. Rozhodčí Beneš musel hráče odvelet do kabin a první poločas se nastavoval o šestnáct minut.
„Fanoušci Slavie zápas úplně rozhodili, což nám vůbec nevyhovovalo,“ povzdechl si domácí kouč Martin Hyský. „Nechtěli jsme jít do extra velké války, ale musíte se Slavii zkusit vyrovnat. Faulů a přerušení bylo zkrátka moc.“
Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím
Je fakt, že spoustu času ukously oboustranně drsné souboje a následné polehávání, dohadování a ošetřování. Dvacet faulů za poločas, šest karet, čistého času pramálo. Ale když se hrálo, nenudili jste se ani vteřinu. Do třiadvaceti minut se vmáčkly čtyři gólové situace.
Nejdřív blesková akce Slavie, kterou zakončoval zleva Sanyang.
Pak zaplavala rána záložníka Ladry: přímý kop ze dvaatřiceti metrů schoval za bránícími hráči tak mazaně, že gólman Staněk do poslední chvíle očima hledal míč a u tyče byl pozdě.
Za chvíli Chorý utekl ofsajdu díky lehké teči a vedoucí gól otřel o nohu bránícího Dweha.
Během nekonečného nastavení se ještě trefil Chaloupek, který ve vápně předskočil Červa.
A to se nevědělo, jak bude zamotaný thriller pokračovat ve druhé půli. Viktorii vrátila do hry náramná trefa kapitána Červa, nažhaveného odčinit předchozí chybu. A když se do centru Ladry hlavou položil Memič, už tak parádní představení gradovalo.
Sudí Beneš dál tahal karty, hráči na sebe zblízka řvali, kdo si chvíli poležel, od soupeřů to schytal. Co do agresivity se balancovalo na ostré hraně.
„Musíte to ustát, nesmíte být zranitelní,“ věděl Trpišovský. „Týmy si vzájemně nic nedarovaly, ale my to ustáli.“
Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili
A aby se nezapomnělo: Slavii vítězství pošouplo do čela, kde má rázem dvoubodový náskok před dvojicí Sparta - Jablonec.
Sparťané totiž nečekaně urvali jen bod a ztratili pošesté z posledních sedmi zápasů. Doma s Teplicemi 2:2? To je málo. Zoufale málo!
Od pátého října vyhrál tým kouče Priskeho jen jednou. Čtyři remízy plus dvě porážky, to je bída.
Proto jde do trháku Slavia, která ustála zápas podzimu.