Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Z původně nastavených pěti minut bylo přes třináct.
Obrovské drama nakonec vyznělo pro Slavii, která ve druhém poločase otočila duel z 0:1 na 2:1.
„Takové závěry, to fakt nechcete,“ vrtěl hlavou plzeňský obránce Filip Prebsl. „Nechci hodnotit rozhodčího, stejně už to nevrátíme,“ krčil rameny plzeňský kouč Radoslav Kováč.
Nakonec se ovšem stejně neudržel...
Smolařem je irácký reprezentant Doski, jenž nejprve faulem na Ayaosiho zavinil penaltu. Když ji Chorý napoprvé neproměnil a obrovitý gólman Wiegele míč vyškrábl na levou tyč, vběhl do šestnáctky dřív, než slávistický útočník kopl do míče, a při snaze o odkop trefil svého kapitána Hrošovského.
Od něj se balon odrazil do druhé tyče, což mohl být kuriózní vlastenec.
Nebyl, a tak si Doski, borec s výrazným obočím, zhluboka oddechl. Ale jen na chvíli. Netušil totiž, že už za pár sekund bude v průšvihu znovu.
Neuvěřitelný závěr zápasu mezi Slavií a Plzní! 🤯— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 20, 2026
Doski zavinil penaltu, kterou ale Tomáš Chorý neproměnil. Právě Doski ovšem předčasně vběhl do pokutového území, a tak se pokutový kop opakoval. Napodruhé už si Chorý ale věděl rady! 🫡#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/XqvP5KI9Q4
VAR odhalil jeho předčasné vběhnutí do šestnáctky, což pravidla při penaltě zakazují, a pokutový kop nechal opakovat. „Křivda? Su zvědavý, jak se to bude posuzovat jinde. Schválně si to budu do konce sezony hlídat,“ zdůraznil Kováč. „Pro nás je to škoda. Výkon takový, že se od něj můžeme odrazit, ale body žádné.“
Míč si vzal i napodruhé slávista Chorý, i když nemusel. Opět vypálil na stejnou stranu, tedy po pravé ruce brankáře, a tentokrát už proměnil.
„Ukázal mentální sílu. Čoro řekl, že si věří. A já věřil zase jemu,“ povídal stoper Chaloupek. „Byl jsem přesvědčený, že bude chtít kopat znovu,“ kývl i trenér Trpišovský.
K faulu došlo v čase 93:48, penaltu sudí po zhlédnutí videa nařídil o necelé tři minuty později. Ovšem gól padl až ve chvíli, kdy se na velkoplošných obrazovkách v Edenu rozsvítil čas 100:38.
Takřka sedm minut to trvalo.
A další osm minut se ještě hrálo.
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Emoce gradovaly a hosté se marně pokoušeli o vyrovnání. Přesto od plzeňských fanoušků, kterých do Edenu po špatném vstupu do sezony dorazilo méně než obvykle, slyšeli povzbudivé: „Tohle je Plzeň!“
Abyste pochopili: za poslední dva výkony, doma proti Olomouci i v Evropské lize s belgickým Unionem SG, fandové hráče Viktorie vypískali. I proto Západočeši do Edenu cestovali jako outsider. Očekávalo se, že na rozjetou Slavii, která ligu vede, nebudou stačit. Nakonec byli blízko k remíze. Nebo i k vítězství, kdyby si Lawal lépe pohlídal ofsajdové postavení, nebo kdyby Adu dokázal potrestat minelu Chaloupka pár minut před uplynutím devadesáté minuty.
Místo toho přišlo bláznivé nastavení, ve kterém Slavia překlopila zápas na svou stranu. Rozhodující akci, po které Doski fauloval Ayaosiho, rozjel dravý Kačor, jeden ze střídajících hráčů. A pak se čekalo, jak rozhodne VAR.
„Merchas dal rozhodčímu šanci. Tu situaci měl vykrokovat, úplně jednoznačně. Ještě tam nehrozilo žádné nebezpečí,“ kroutil hlavou Kováč.
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Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty
Slávisté byli přesvědčení, že Volek musí odpískat penaltu.
I proto Sadílek vzal balon a nesl ho ke značce pokutového kopu ještě dřív, než se hlavní sudí vůbec odběhl podívat k monitoru. Plzeňské fotbalisty to dráždilo, na Sadílka i další slávisty cosi pořvávali, ale nakonec jim nezbylo, než krutý verdikt přijmout.
Červenou kartu dostal plzeňský kouč brankářů Matúš Kozáčik, který rozhodčí podle zápisu okřikl slovy: „Je.. vám, ku..., jste se pos....“
Co na to šéf lavičky Kováč?
„Byl jsem u toho, nic agresivního nebo velmi sprostého tam nepadlo. Nevím přesně, co napsal do zápisu, ale rozhodčí musí mít nějaký cit, když prohrajete takový zápas. Navíc tímhle způsobem.“
Ale nejen o zdrcujícím závěru pro Plzeň mluvil blonďatý trenér: „Pokud chcete na Slavii uspět, potřebujete trochu štěstí. Chtěli jsme vycházet z pevné obrany, abychom přestali dostávat góly. Byli jsme připravení chodit do brejků, jeden z nich vyhodnotil Memič skvěle. Jenže pak dostaneme smolný gól na jedna jedna...“
A zbytek už znáte.
„Kruté, že nemáme nic,“ dodal Kováč.