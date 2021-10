Neočekávám nic extra, mírnil plzeňský Horváth význam šlágru podzimu

Až v neděli v 18 hodin vyběhnou Plzeňané na perfektně připravený trávník, nesmí mít v hlavě, že za posledních devět vzájemných střetnutí skórovali na největším ligovém stadionu pouze dvakrát a získali jediný bod za rok starou bezgólovou remízu.

Musí myslet na to, jak kvalitní výkon podali doma proti Spartě.

Slavia vs. Plzeň Online reportáž v neděli od 18 hodin

Jak smetli před týdnem Jablonec.

Jak se oproti všem předpokladům drží na čele tabulky.

Jakou vnitřní sílu nyní mají.

„Myslím, že spousta fanoušků to prožívá, což je dobře. Já to ale osobně zatím neberu tak, že by to bylo něco víc. Až zápas přijde, tak tam nějaký adrenalin asi bude, ale neočekávám nic extra,“ zlehčoval význam utkání po pátečním tréninku plzeňský asistent Pavel Horváth.

Pravda je však taková, že jde o hodně. Plzeň chce zlomit prokletí a z Edenu skutečně udělat místo, které by pro ni aspoň vzdáleně připomínalo ráj, nikoliv peklo či očistec.

A má k tomu ideální příležitost, vždyť Slavia je momentálně v jakési krizi. Hráči si rozházeli vztahy s fanoušky po utkání v Českých Budějovicích, kdy nepřišli na děkovačku, a klubové vedení by si celkově představovalo jistější výkony.

Plzeňské fanoušky si v minulých dnech pro změnu rozkmotřil Michael Krmenčík. Slávistický útočník, který prožil svá nejlepší fotbalová léta právě v dresu Viktorie, se po středeční pohárové výhře nad Olomoucí neudržel a přidal se k popěvku, jenž urážel západočeskou metropoli.

Kouč Horváth ovšem doufá, že plzeňští fotbalisté zachovají během zápasu chladnou hlavu. „Myslím, že takový zápas sám o sobě vyvolá u hráče větší soustředěnost. Někdy je to nahecování možná třeba i brzdit, aby byli kluci v klidu a nenechali se strhnout,“ pronesl.

Nutno říci, že ve středu spadli viktoriáni z výšin zase na zem, což nemusí být na škodu. V Mladé Boleslavi prohráli 0:2 a rozloučili se s domácím pohárem.

„Přispělo k tomu i to, že jsme hráli brzo, skoro bez diváků. To není výmluva, tak to reálně bylo. Neomlouvá to ale, jaký výkon jsme předvedli a kolik chyb jsme udělali,“ řekl Horváth. „Chyby jsme si ukázali a bavili jsme se o tom, jak musíme hrát. Co si můžeme dovolit a co ne.“

Na Slavii může být každá chyba fatální. Pod vedením trenéra Michala Bílka na silné protivníky Viktoria umí. Při vší úctě ke Spartě a Jablonci, na takto kvalitního soupeře v dosavadním průběhu ligového ročníku však ještě nenarazila.