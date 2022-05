Slávistický asistent nesmí na lavičku, komise řeší Šádka i přečiny Slavie

Případ Köstl byl pro komisi k řešení jednoduchý. Dostal červenou kartu a jeho přečin popsal sudí Bartosz Frankowski v zápise o utkání.

Disciplinárka zahájila řízení s oběma kluby za nesportovní chování fanoušků, což jsou nevhodné pokřiky, projevy a použití zakázané pyrotechniky.

Pořadatelská Slavia má „na krku“ ještě další paragrafy.

„Nevhodné pokřiky a projevy jiných osob, nevhodné rasistické projevy fanoušků na adresu hráče hostů, vhazování předmětů na hrací plochu, nezamezení vstupu neoprávněným osobám na hrací plochu a do prostoru vyhrazených družstvům a výtržnosti fanoušků,“ oznámila disciplinární komise.

Za nevhodnými pokřiky a projevy jiných osob se skrývá plzeňský majitel a generální ředitel Adolf Šádek, protože pořadatelé ho pustili do prostor, kde nemá co dělat a on se tam choval nevhodně.

A kvůli jeho gestu, kdy publiku ukázal vztyčený prostředníček, komise zahájila řízení i s ním. „Komise zahájila řízení za disciplinární přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování,“ oznámila.

Přečin „nezamezení vstupu neoprávněným osobám na hrací plochu a do prostoru vyhrazených družstvům“ znamená, že pořadatelé pustili do technické zóny právě Šádka a bývalého plzeňského obránce Davida Limberského. Za to nese odpovědnost právě domácí klub.

Rasistických projevů fanoušků se diváci dopustili na adresu plzeňského útočníka Jeana Davida Beauguela před pokutovým kopem v nastavení, z něhož francouzský fotbalista tmavé pleti vyrovnal na 1:1.

Disciplinární přečin „výtržnosti fanoušků“ v sobě nese vhazování láhví na hřiště a směrem k aktérům utkání po závěrečném hvizdu.

Disciplinární komise na svém čtvrtečním jednání rovněž vynesla tresty za první kolo nadstavby, nejvyšší pokutu platí Sparta.

„Za porušení povinností pořadatele (pronesení a použití významného množství pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání na dobu delší než dvě minuty a nevhodné pokřiky fanoušků) platí 120 tisíc korun.