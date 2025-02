Tam, kde loni ztratili ligu. Byli jsme tristní, vybavil si Trpišovský před duelem v Plzni

Plzeň versus Slavia, neděle od 18.30.

Druhý s prvním. V tabulce rozdíl deset bodů, do konce sezony zbývá třináct kol.

„Je to podobný zápas, jako když v Evropě jedete někam ven. Narazí na sebe špičková kvalita a my musíme být nastavení mentálně, musíme zápas odjezdit po zadku, přidat kvalitu a být produktivní,“ vypočítával Trpišovský.

Pro Viktorii je to asi poslední šance, jak boj o titul ještě zdramatizovat. Pro Slavii zase souboj, po kterém už o korunovaci nemusí být pochyb.

„My paradoxně naše top výkony předvádíme právě v takových zápasech,“ pronesl slávistický kouč. Jenže jsou i výjimky. Pamatujete?

Když tam loni na jaře Slavie nečekaně zakopla, Plzeň vítězstvím nad ní přihrála titul Spartě.

Slávisté před soubojem ve Štruncových sadech vedli o bod před svým historickým rivalem. Plzeňští byli třetí a věděli, že do konce sezony své postavení nevylepší a ani si ho nezhorší.

Plzeň vs Slavia loni a letos 2024: Slavia vedla ligu o bod před Spartou, po porážce v Plzni ji sparťané přeskočili a ve zbývajících sedmi kolech první místo uhájili 2025: Slavia vede ligu o deset bodů před Plzní, Sparta je ještě o tři body dál, zbývá třináct kol do konce sezony 2024: Plzeň šla do souboje se Slavií mezi čtvrtfinálovými duely proti Fiorentině v Konferenční lize 2025: Plzeň bude mít tři dny po odvetě s Ferencvárosem v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy

Proto to na hřišti vypadalo, že snad ani s úspěchem proti Slavii příliš nepočítají. Nebyla to od nich taková jízda, chyběla tam ta jejich zarputilost.

Nejspíš šlo také o důsledek náročného programu. Plzeňští měli tři dny po úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině. A tři dny před odvetou v Itálii.

Ale Slavia byla tak špatná, že Viktoria najednou poznala, že může zvítězit. A tak vyhrála, tři minuty před koncem rozhodl Šulc.

„Náš výkon byl tristní. Věřím, že se tentokrát předvedeme v lepším světle, s lepší mentalitou,“ vybavil si po nedělním utkání s Baníkem (1:0) slávistický kouč.

„Přitom i tehdy jsme tam jeli po sérii výher. Ale v Plzni je to vždycky těžké, v Evropě ukazuje velkou kvalitu. Jen se podívejte ta jejich záloha. Kalvach, Šulc, Červ, to jsou tři čeští reprezentanti. Nahoře mají čtyři vysoké útočníky, k tomu Dweha, Cadua, skvělé hráče. Strašně silná základní sestava,“ zdůraznil Trpišovský.

Loni v dubnu Slavii po porážce v Plzni sparťané přeskočili, ve zbývajících sedmi kolech sezony už ji před sebe nepustili. Nyní sice bude zbývat ještě dvanáct kol, ale zároveň lídr bude mít náskok mnohem vyšší. Třináct, deset, nebo sedm bodů?

I tentokrát je Plzeň zaměstnána evropskými poháry. Do ligového šlágru jara nastoupí jen tři dny po odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy. Proti Ferencvárosi Budapešť bude ve čtvrtek dohánět manko 0:1.

„Že by nám to mělo pomoct? To si právě vůbec nemyslím. Minule jsme tam hráli po Fiorentině a jak to dopadlo,“ reagoval Trpišovský.

„Bylo minimum šancí, dlouho nula nula, pak jsme dostali gól po centru. Věřím, že teď branka padne brzy, zápas se otevře a bude to nahoru dolů,“ přál si slávistický kouč.