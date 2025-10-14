Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově a nový web

Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové vizualizace, v plánu je až jedenáct fotbalových hřišť, zázemí či relax zóna. Areál bude využívat zejména slávistická mládež, ale i mužský či ženský tým Slavie. Zároveň nabídne možnosti pro rozvoj sportu a komunitního života v Šeberově.
Sportovní areál v Šeberově bude využívat zejména slávistická mládež. | foto: SK Slavia Praha

„Prezentací a diskusí s místními obyvateli jsme vstoupili do další etapy komunikace s veřejností, ve které chceme do detailu představit naši vizi projektu a ukázat, že jsme se přes léto vypořádali s dalšími připomínkami městské části,“ řekl pro iDNES.cz Martin Říha, 1. místopředseda slávistického představenstva.

„Transparentní komunikace v projektu je pro nás prioritou. Nadále budeme postupovat s respektem k Šeberovu a jeho obyvatelům.“

Slavia má se zastupiteli této městské části podepsané memorandum o spolupráci už od roku 2022. Tehdejší plán čítal osm hřišť. Když však přišel do klubu nový majitel Pavel Tykač, vyrostly ambice klubu i tohoto projektu. Ten má nově i svůj web stcseberov.slavia.cz.

Co všechno byste o sportovně-tréninkovém centru Slavie měli vědět?

K čemu areál poslouží?
Ke každodenní sportovní přípravě mládeže a profesionálních týmů Slavie. Klub hodlá vytvořit bezpečné, kvalitní a inspirativní prostředí pro růst mladých talentů – dívek i chlapců – v duchu hodnot fair play, týmové práce a zdravého životního stylu.

Kdo bude areál využívat?
Ze zhruba 85 % mládežnické týmy čili deset chlapeckých a pět dívčích týmů, od nejmenších věkových kategorií až po dorost. Objevovat se tu bude i mužské áčko, béčko a ženský celek. Výhradně však poslouží k tréninku, nikoli k zápasům.

Pro mládež i dospělé

„Nesmírně si vážíme toho, že již červnové zastupitelstvo MČ Praha – Šeberov přijalo usnesení, které navrhuje zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit změnu záměru svěření doplněnou právě o možnost využití sportovně-tréninkového centra jak pro mládež, tak také pro kategorie dospělých.“

Martin Říha, 1. mistopředseda Slavie

Kolik hřišť bude v provozu?
V plánu je sedm hřišť na pozemku svěřeném městskou částí Šeberov a potenciálně čtyři na vedlejším pozemku Prahy za předpokladu, že to bude umožňovat územní, případně metropolitní plán. V jednu chvíli by byla využívána maximálně čtyři hřiště. Zbylá plocha bude k regeneraci nebo volnočasovým aktivitám pro veřejnost. Areál by byl pro trénink družstev otevřen od 9:00 do 19:00, bez večerního provozu a bez světelného smogu. Večerní klid zůstane zachován.

Poslouží areál i obyvatelům Šeberova?
Ano, místo by se mělo stát živým centrem sportu, odpočinku i komunitního života. Součástí bude nový volnočasový park o rozloze přibližně až 40 000 m², rovněž vodní prvky, relaxační zóny, kavárna, restaurace a přímé napojení na cyklostezky a pěší trasy. Areál bude otevřený a přístupný veřejnosti.

Kdo projekt zafinancuje?
Slavia, a to včetně jeho provozu. Variantou je i zřízení přímé dopravní linky mezi Edenem a Šeberovem.

