Slavia zahajuje prodej permanentek. Fanoušci z Tribuny Sever si zatím počkají

Za prodlením prodeje permanentních vstupenek mohou události ze závěru sezony, kdy v derby vtrhli na hřiště tisíce fanoušků v domnění, že chtějí slavit titul, ale zápas ještě nebyl ukončen. A několik desítek z nich napadlo hráče i příznivce Sparty.
Derby bylo za stavu 3:2 pro Slavii předčasně ukončeno, následně ho disciplinární komise kontumovala ve prospěch Sparty. Slavia navíc dostala pokutu deset milionů korun a komise ji nařídila, že čtyři zápasy musí sehrát bez diváků.
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Za sebou má polovinu trestu, prázdno bude v Edenu i na úvod nového ročníku proti Slovácku a ve třetím kole proti Pardubicím.
Na souboj proti Bohemians v pátém kole už zase fanoušci mohou. Mezitím klub řešil bezpečnost na stadionu, zřizoval nová pravidla, výkonnější kamerový systém, angažoval nového bezpečnostního ředitele i bezpečnostního poradce představenstva.
Ceny permanentních vstupenek na Slavii
ročník 2026/2027
stávající permanentkáři
Okrajové sektory hlavní a protilehlé - 5 200 korun
Tribuna Sever 4 700 korun
Jižní tribuna 4100
noví permanentkáři
Okrajové sektory hlavní a protilehlé - 6 400 korun
Tribuna Sever 6 000 korun
Jižní tribuna 5 300 korun
Poznámka: Členové Odboru přátel, senioři, zdravotně postižená či studenti mohou využít slevy.
Prodej permanentních vstupenek je možný pouze online v aplikaci Slavia. Přednostně začne pro ty, kteří měli místa do sektoru 111a, což je východní část Tribuny Sever, a to 9. července od 14.00.
„Je to kvůli změně cenové kategorie pro tento sektor a přiřazení tohoto sektoru k Tribuně Sever. Permanentkáři budou mít možnost změnit své sedadlo v rámci dostupných míst jako první,“ vysvětlil klub.
O čtyři dny později si své sezonní vstupenky budou moci obnovit ostatní fanoušci mimo sektorů 105 až 110, kteří tvoří Tribunu Sever. Na ní se permanentky zatím prodávat nebudou, ale stávajícím držitelům jsou místa rezervována.
„Zahájení prodeje permanentních vstupenek do těchto sektorů je momentálně odloženo. Veškerá předkupní práva z minulé sezony zůstávají v platnosti tak, aby si mohli permanentní vstupenky zakoupit v pozdější fázi,“ podotkla Slavia.
Předprodej pro současné držitele vstupenek skončí 22. července. O den později dojde ke zrušení všech nevyužitých rezervací kromě těch pro sektory 105 až 110, které zůstávají v platnosti.
Od 29. července si budou moci pořídit sezonní vstupenku čekatelé a to podle pořadí, jak jsou zapsáni na tzv. waiting listu.
Novinkou je, že ke vstupu na stadionu už nebudou sloužit permanentky v podobě fyzické kartičky, protože nebudou obsahovat QR kód.
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„Každý fanoušek si ji v případě zájmu může vyzvednout na pokladně zdarma i se speciálním dárkovým obalem a nalezne na ní své jméno a sedadlo. Ale bude sloužit pouze jako sběratelský artikl,“ podotkla Slavia.
Na svém webu popisuje, jak si noví zájemci mohou vstupenku pořídit či jak si ti stávají mohou zakoupit permanentku na nové místo.
Ceny pro stávající předplatitele zůstávají stejné jako v předchozí sezoně, protože Slavia kvůli trestu od LFA nemůže na úvodní dva domácí zápasy fanoušky pustit. Jediná změna se týká zmíněného sektoru 111a, který nově bude spadat do cenové kategorie Tribuna Sever.
Ti, kteří měli v uplynulém ročníku jednu až dvě „absence“, zaplatí řádově o dvě až tři stovky víc.