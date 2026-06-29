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Chance Liga 2025/2026

Slavia zahajuje prodej permanentek. Fanoušci z Tribuny Sever si zatím počkají

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  15:26

Slávističtí fanoušci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci slávistických fotbalistů, pravidelně navštěvující domácí zápasy. Klub 9. července zahájí prodej permanentních vstupenek na nadcházející sezonu. Na Tribunu Sever se však zatím prodávat nebudou. „Ale držitelé permanentek, kteří se ničeho nedopustili, mají svá místa v rezervaci,“ ujistil klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Za prodlením prodeje permanentních vstupenek mohou události ze závěru sezony, kdy v derby vtrhli na hřiště tisíce fanoušků v domnění, že chtějí slavit titul, ale zápas ještě nebyl ukončen. A několik desítek z nich napadlo hráče i příznivce Sparty.

Derby bylo za stavu 3:2 pro Slavii předčasně ukončeno, následně ho disciplinární komise kontumovala ve prospěch Sparty. Slavia navíc dostala pokutu deset milionů korun a komise ji nařídila, že čtyři zápasy musí sehrát bez diváků.

Tvrdík napsal dopis fanouškům. Zmínil v něm Tribunu Sever i to, jak v Edenu dál

Za sebou má polovinu trestu, prázdno bude v Edenu i na úvod nového ročníku proti Slovácku a ve třetím kole proti Pardubicím.

Na souboj proti Bohemians v pátém kole už zase fanoušci mohou. Mezitím klub řešil bezpečnost na stadionu, zřizoval nová pravidla, výkonnější kamerový systém, angažoval nového bezpečnostního ředitele i bezpečnostního poradce představenstva.

Ceny permanentních vstupenek na Slavii

ročník 2026/2027

stávající permanentkáři
Hlavní a protilehlá tribuna - 5 800 korun

Okrajové sektory hlavní a protilehlé - 5 200 korun

Tribuna Sever 4 700 korun

Jižní tribuna 4100

noví permanentkáři
Hlavní a protilehlá tribuna - 7 100 korun

Okrajové sektory hlavní a protilehlé - 6 400 korun

Tribuna Sever 6 000 korun

Jižní tribuna 5 300 korun

Poznámka: Členové Odboru přátel, senioři, zdravotně postižená či studenti mohou využít slevy.

Prodej permanentních vstupenek je možný pouze online v aplikaci Slavia. Přednostně začne pro ty, kteří měli místa do sektoru 111a, což je východní část Tribuny Sever, a to 9. července od 14.00.

„Je to kvůli změně cenové kategorie pro tento sektor a přiřazení tohoto sektoru k Tribuně Sever. Permanentkáři budou mít možnost změnit své sedadlo v rámci dostupných míst jako první,“ vysvětlil klub.

O čtyři dny později si své sezonní vstupenky budou moci obnovit ostatní fanoušci mimo sektorů 105 až 110, kteří tvoří Tribunu Sever. Na ní se permanentky zatím prodávat nebudou, ale stávajícím držitelům jsou místa rezervována.

„Zahájení prodeje permanentních vstupenek do těchto sektorů je momentálně odloženo. Veškerá předkupní práva z minulé sezony zůstávají v platnosti tak, aby si mohli permanentní vstupenky zakoupit v pozdější fázi,“ podotkla Slavia.

Předprodej pro současné držitele vstupenek skončí 22. července. O den později dojde ke zrušení všech nevyužitých rezervací kromě těch pro sektory 105 až 110, které zůstávají v platnosti.

Od 29. července si budou moci pořídit sezonní vstupenku čekatelé a to podle pořadí, jak jsou zapsáni na tzv. waiting listu.

Novinkou je, že ke vstupu na stadionu už nebudou sloužit permanentky v podobě fyzické kartičky, protože nebudou obsahovat QR kód.

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„Každý fanoušek si ji v případě zájmu může vyzvednout na pokladně zdarma i se speciálním dárkovým obalem a nalezne na ní své jméno a sedadlo. Ale bude sloužit pouze jako sběratelský artikl,“ podotkla Slavia.

Na svém webu popisuje, jak si noví zájemci mohou vstupenku pořídit či jak si ti stávají mohou zakoupit permanentku na nové místo.

Ceny pro stávající předplatitele zůstávají stejné jako v předchozí sezoně, protože Slavia kvůli trestu od LFA nemůže na úvodní dva domácí zápasy fanoušky pustit. Jediná změna se týká zmíněného sektoru 111a, který nově bude spadat do cenové kategorie Tribuna Sever.

Ti, kteří měli v uplynulém ročníku jednu až dvě „absence“, zaplatí řádově o dvě až tři stovky víc.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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