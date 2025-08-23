Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Pardubice, hrají Sadílek i Chytil, Zafeiris opět na lavičce

Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den hraje s Duklou. Duel z Edenu můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Slávistický záložník Christos Zafeiris si s míčem dělá prostor v utkání proti Pardubicím. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Slavia minulý týden remizovala v Jablonci (1:1), když jim aspoň bod trefil Douděra v poslední minutě. Byla to jejich druhá ztráta v novém ligovém ročníku.

Proti Pardubicím vyběhnou slávisté v následující sestavě: Staněk – Holeš, Ogbu, Bořil – Douděra, Moses, Sadílek, Oscar – Kušej, Chytil, Provod.

Pardubice dosud získaly jen bod za remízu v Hradci Králové, třikrát prohrály a utkání s Ostravou jim vedení na žádost Baníku kvůli programu v pohárové kvalifikaci odložilo. Proto k zápasu nastoupí po téměř dvou týdnech.

Pardubický kouč David Střihavka za Slavii dřív hrál a vedl její rezervní tým, odkud loni na východ Čech přišel. V kádru má hostující slávisty Konečného se Šanclem, oba k zápasu nakonec mohou nastoupit.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
3. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
5. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

