ONLINE: Slavia - Pardubice, hrají Sadílek i Chytil, Zafeiris opět na lavičce

Slavia minulý týden remizovala v Jablonci (1:1), když jim aspoň bod trefil Douděra v poslední minutě. Byla to jejich druhá ztráta v novém ligovém ročníku.
Proti Pardubicím vyběhnou slávisté v následující sestavě: Staněk – Holeš, Ogbu, Bořil – Douděra, Moses, Sadílek, Oscar – Kušej, Chytil, Provod.
Pardubice dosud získaly jen bod za remízu v Hradci Králové, třikrát prohrály a utkání s Ostravou jim vedení na žádost Baníku kvůli programu v pohárové kvalifikaci odložilo. Proto k zápasu nastoupí po téměř dvou týdnech.
Pardubický kouč David Střihavka za Slavii dřív hrál a vedl její rezervní tým, odkud loni na východ Čech přišel. V kádru má hostující slávisty Konečného se Šanclem, oba k zápasu nakonec mohou nastoupit.