Laciný gól do šatny, Slavii zklidnil, litoval trenér Pardubic Saňák

Byť něco dopadlo přece jen trochu jinak. Finální porážka 0:2 je pro Pardubické z těch venkovních dosud nejmírnější — a kdoví, jak by to na trávníku vypadalo, kdyby si v páté minutě nastavení úvodní půle od slávisty Dioufa nenechali vsítit klasický „šatňák“...

„Ten mě strašně mrzí, byl laciný. Domácí to zklidnilo. A na začátku druhého poločasu dala Slavia z další standardky, zase blbě nepohlídané, druhý gól (od Chorého), to si musíme vyhodnotit,“ uvedl po utkání Jiří Saňák, kouč FK Pardubice.

Ač měl favorit vcelku pochopitelnou převahu a vypracoval si větší množství nadějných příležitostí, je hostům nutno přiznat, že na hřišti nepůsobili bázlivě. Třeba středopolař Simon se snažil škodit a hrozit, kdykoliv to šlo. Loňský brankář Pardubic Kinský ovšem byl suverénní a za svá záda žádnou z nebezpečnějších ran nepustil.

Slávistický záložník Christos Zafeiris si s míčem dělá prostor v utkání proti Pardubicím.

Slavia si poradila i v oslabení poté, co byl v 65. minutě vyloučen její krajní bek Prebsl. „Jsem rád, že jsme donutili Slavii k tomu, že nás v jasné šanci faulovala. Šla do deseti a my jsme si mohli zkusit hru v přesilovce. Možná kdybychom ze standardky hned snížili, žili bychom více,“ uvažoval Saňák.

K dalšímu střetnutí Pardubice nastoupí až po reprezentační pauze. V sobotu 14. září hostí v domácí CFIG Areně od 16 hodin olomouckou Sigmu, jež v neděli před vlastními fanoušky remizovala 2:2 s ostravským Baníkem.