Slavia se omlouvá fanouškům: Věřili jsme v příčetnost a důvěru, ale selhali jsme

„Prvně se vám hluboce omlouváme. Za selhání klubových mechanismů, pořadatelské služby a organizace zápasu. Věřili jsme v příčetnost, vycházeli z důvěry a selhali zejména v tom, že jsme nepovolali k zásahu Policii ČR ve chvíli, kdy se lidé dostali za LED panely u hrací plochy,“ píše Slavia v prohlášení s tím, že přijímá veškerou zodpovědnost.
„Hluboce jsme věřili ve svět fotbalu bez plotů, bariér, těžkooděnců a policejních psů. Ve fotbal jako show na hřišti i v hledišti. Tato vize stála na důvěře. Na víře v to, že všem na stadionu záleží na budoucnosti Slavie.“
Sobotní derby však skončilo skandálně. Zbývaly necelé čtyři minuty do konce zápasu, po němž by Slavia nejspíš získala titul. Vedla nad Spartou 3:2. Jenže na hrací plochu vtrhli fanoušci, někteří házeli světlice do sparťanského sektoru a další si vzali na paškál sparťanského gólmana Jakuba Surovčíka, který dostal od jednoho výtržníka pivní sprchu.
Tento vandal byl na základě kamerových záznamů identifikován a dostal doživotní zákaz vstupu do Edenu.
|
Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně
Pilířem spolupráce s Tribunou Sever bylo pevné a oboustranné zakotvení dohod: žádné násilí, žádná létající pyrotechnika a žádné házení předmětů na hrací plochu ani neorganizovaný vstup fanoušků na ni. V sobotu byly všechny pilíře porušeny najednou,“ píše se v prohlášení.
„Nevedeme válku s fanoušky. Nevedeme válku ani se slušnými fanoušky z Tribuny Sever. Reagujeme na nepředstavitelnou situaci, na zradu klubových hodnot. Vedeme – a budeme i nadále – důsledný boj proti násilí, pyrotechnice použité s cílem zranit a vběhnutí na trávník, které v nekontrolovaném davu může způsobit až tragické vyústění.
Cílem Slavie je mít bezpečný stadion, kde se nikdo nebude cítit v ohrožení. V Edenu čili Fortuna Areně si podle klubového vyjádření už nikdo obličej nezahalí a pyrotechniku nezapálí.
Fotbalisté Slavie pokračují v ligové nadstavbě středečním domácím zápasem proti Jablonci, o čtyři dny později jedou do Hradce Králové a sezonu zakončí doma proti Viktorii Plzeň.