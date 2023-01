Na Chytila si počkáme, je to jen otázka času, věří Trpišovský

Buď třiadvacetiletý čahoun, který se blýskl hattrickem v reprezentačním debutu proti Faerským ostrovům, posílí Slavii ještě v zimním přestupovém oknu asi za 25 milionů korun, anebo v létě za výrazně nižší částku s ohledem na Chytilovu jen roční smlouvu v Sigmě.

Po sezoně může podepsat s kýmkoli, za rok by byl k mání gratis...

Sigma je ovšem čtvrtá, může na jaře atakovat evropské poháry a jelikož zatím nesehnala za svou oporu náhradu, zdráhá se na solidní nabídku Pražanů kývnout. Těžko však bude mít na stole lepší.

„Kdybych to měl odhadnout, řekl bych, že je dvacetiprocentní šance, že dorazí ještě teď v zimě. Celé je to o tom, že Sigma za něj nemá náhradu. Nemůže ji sehnat a my jsme jí nedokázali nabídnout někoho z vlastních zdrojů. Myslím, že kdyby se Sigmě podařilo dotáhnout nějakého útočníka, mohl by přijít ještě teď,“ přemítá Trpišovský. „Lituji toho hlavně kvůli němu a jeho aklimatizaci, protože čím dřív by tu byl, tím líp hlavně pro něj.“

Chytil na podzim vstřelil šest branek v lize, hattrick dal kromě v reprezentaci také v českém poháru. Na hru Olomouce měl zásadní vliv, který však nevystihují jen čísla, ale také udržené míče i práce bez balonu.

„Mně se líbí dlouhodobě. Pamatuji si jeho první ligový start od začátku proti Spartě, průběžně ho sledujeme. Že ho chceme, nemá nic společného se stavem útočníků, ale zkrátka splňuje předpoklady, které od hráčů chceme - bojovnost, charakter, nasazení. Teď se dostal do nejlepšího věku a udělal progres,“ chválí Trpišovský. „Věděli jsme, že ho budeme chtít, byla jen otázka, kdy si pro něj půjdeme, aby byl na tenhle přesun připraven.“

Chytil se zimním přesunem do Edenu moc nepočítá. „Je to už jen o tom, zda budu pokračovat tady, nebo ve Slavii. Aktuálně to spíše vypadá, že v Olomouci,“ řekl minulý týden klubovému webu. „Na tréninku se snažím pracovat co nejlépe, abych se zlepšoval. Každý hráč se chce posouvat, ale mám v Olomouci smlouvu. Mým cílem bude, abychom se Sigmou skončili co nejvýš, budu chtít na jaře vstřelit ještě víc gólů a uvidíme, co se stane v létě.“