Odchody ze Slavie: Mešanovič s Jugasem do Boleslavi, Sýkora do Liberce

Necelých osm hodin před uzavřením přestupového okna v Česku pročistila Slavia svůj nabitý kádr.

O odchodech Murise Mešanoviče s Jakubem Jugasem se nahlas mluvilo celou zimu, hostování Jana Sýkory se nečekalo. Na začátku týdne navíc Slavia půjčila do Příbrami i útočníka Jana Matouška.

„Jugy na podzim vypadl ze sestavy kvůli zranění a bylo pro něj po pauze náročné dostat se do herní pohody. A zdravotní problémy měl i Honza Sýkora, a protože na jeho postu ve Slavii panuje obrovská konkurence, Liberec je pro něj momentálně velmi zajímavá adresa,“ myslí si Jan Nezmar, slávistický sportovní ředitel.

Sýkora prostředí v Liberci dobře zná, protože tam téměř tři roky působil. Jugas si vybral Boleslav, kde se potká s bývalým zlínským spoluhráčem ze stoperské dvojice Tomášem Hájkem.



„Věřím, že se v létě vrátím ve formě, abych mohl bojovat o základní sestavu a být právoplatným členem Slavie,“ řekl Jugas, o nějž usiloval i jeho mateřský Zlín, jenže z dohody údajně na poslední chvíli sešlo. „Pro moji kariéru a hlavu bude lepší, když teď půjdu někam pravidelně hrát,“ doplnil Sýkora.

Ve Slavii se neprosadili v obrovské konkurenci, která v týmu aktuálního ligového lídra panuje. Na Jugasově pozici mohou nastupovat Ngadeu, Kúdela, Deli i Král. Sýkora se zase o místo marně pral se Zmrhalem, Stochem, Olayinkou či Masopustem.

Mešanovič už ve Slavii být nechtěl

„Původně jsme si mysleli, že by bylo fajn, kdyby zůstal součástí týmu až do léta a pak by měl možnost najít si nové angažmá. Muris ale vyslovil přání svou situaci řešit už teď, nechtěl tu být do konce smlouvy, a proto jsme mu vyšli vstříc v jednáních, která probíhala,“ vysvětlil Nezmar.

Mešanovič, velký oblíbenec slávistických fanoušků, neprodloužil v Edenu smlouvu a rozloučil se půlroku před koncem té stávající. Boleslav měla zájem celou zimu.

Osmadvacetiletý Bosňan se loučí po třech letech, před dvěma roky pomohl dvanácti góly k mistrovskému titulu, v 93 zápasech za Slavii nastřílel dohromady 34 branek. Klub se s ním chce rozloučit během pondělního utkání se Slováckem.

„Murisovi děkujeme za jeho působení a věřím, že se mu bude dařit i nadále,“ doplnil Nezmar.

Mešanovič v mladoboleslavském útoku doplní ruského kanonýra Nikolaje Komličenka, s dvaceti góly nejlepšího střelce ligy.