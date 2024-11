Slavia po šesti letech končí spolupráci s Pumou, nové dresy navrhl Pasta Oner

„V počtu prodaných dresů s konkurenty prohráváme. Prodáme okolo šesti tisíc kusů ročně, což je málo,“ řekl v Totálním podcastu Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Od ledna si proto přebereme fanshop a to, co tam budeme mít, musí být pecka. Oslovili jsme Pastu Onera, který nám udělal design všech tří sad dresů. Nejde o sériový výrobek, všechny mají unikátní příběh.“



Nový sportovní dodavatel Slavie s netradiční myšlenkou souhlasil. Prodej dresů začne v červenci příštího roku. Od zápasu s Fenerbahce Istanbul, který se hraje v Edenu 28. listopadu, si však fanoušci mohou pořídit poukaz (i s prvky neotřelého designu) na nákup nového dresu.

„Díky poukazu dostanete dres s jistotou ještě před zahájením oficiálního prodeje. Pokud budete mít zájem, objeví se na něm i podpisy hráčů. Zároveň vám zajistí vstup na generálku před novou sezonou,“ vysvětlil Tvrdík.

❤️🤍 SK Slavia Praha x Pasta Oner 🤝



Fotbal je umění. Věčná. Slavia. Praha. Nové dresy na sezonu 2025/2026 navrhl @PastaOner .⏳ pic.twitter.com/Xw3KTpoxQ3 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 16, 2024

Zdeněk Řanda známý jako Pasta Oner je pop-artový umělec a průkopník českého graffiti a street artu. Za sebou má desítky výstav v Česku i po světě. Jeho obraz „Pipe and Phone“ se vydražil v jedné z nejprestižnějších aukčních síní světa – londýnské Sotheby’s.

Spolupráci se Slavií si poprvé vyzkoušel loni na projektu Kapitánské pásky, kterou věnoval tématu uctění památky válečných veteránů, nyní se pustil do práce pro svůj oblíbený klub znovu.

„Je to závazek, odpovědnost, čest a také nesmírná radost ze splněného snu. Vždy jsem si totiž říkal, jaké by to bylo moci navrhnout vlastní dresy. Dresy jsou moderní, ale ctí tradici. Odvážné, ale pro všechny. Designové, ale nekřičí na vás kýč. Samozřejmostí pro mě bylo i to, že se na nich shodla kabina a trenérský štáb,“ uvedl Pasta Oner.

🌟 Hvězda a Puma 👕



Šest a půl roku spolu na jednom dresu. Éra úspěchů a zážitků. Éra Slavie se značkou Puma skončí s aktuální sezonou. Díky, @pumafootball!



Nového partnera a dodavatele dresů oznámíme na konci probíhající sezony.



📰 https://t.co/7zn1amAQq2 pic.twitter.com/DApv1KjmP1 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 15, 2024

Slavia spolupracovala s Pumou od jarní části sezony 2018/2019. S touto značkou na dresu slavili sešívaní tři domácí tituly a tři triumfy v domácím poháru. Zahráli si Ligu mistrů i čtvrtfinále Evropské a Konferenční ligy.

„Děkujeme za spolupráci, podporu a pevně věřím, že poslední společnou sezonu zakončíme velkým sportovním úspěchem,“ dodal Tvrdík.

Fotbalisté Slavie nyní vedou ligovou tabulku o osm bodů před Viktorií Plzeň. Po reprezentační pauze vyrazí v neděli 24. listopadu do Českých Budějovic, o čtyři dny později přivítají v Evropské lize turecké Fenerbahce.