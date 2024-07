Slavia na startu: dohoda s Olayinkou i jednání s Chamem. Kinský prý prodlouží

„Peter se těší domů,“ oznámil Tvrdík ve středu odpoledne na předsezonní tiskové konferenci. „Samozřejmě, že ještě musíme doladit veškeré smluvní vztahy, hráč musí projít zdravotní prohlídkou. Ale na transferové sumě jsme dohodnutí.“

Slavia by měla podle kuloárních informací za osmadvacetiletého útočníka zaplatit asi dva miliony eur, v přepočtu asi padesát milionů korun. Olayinka přitom loni v létě do Srbska odcházel po konci smlouvy jako volný hráč.

V červenci 2018, kdy Olayinka přišel do Edenu z belgického Gentu poprvé, za něj Slavia zaplatila 80 milionů korun.

„Bude okamžitou posilou,“ věří kouč Jindřich Trpišovský. „Když odcházel, ze Slavie se mu nechtělo. Jenže tenkrát mu skončila smlouva, všechno se nějak sešlo, to už je minulost. Já mu říkal, že bude do roka zpátky a on to možná trochu tušil. Slavii má v srdci, zase chce bojovat. Má vítěznou mentalitu.“

Slavia se po příchodu nového majitele Pavla Tykače v zimě soustředila na posílení defenzivy. V létě se zaměřila hlavně na útok. Proto z Plzně přetáhla reprezentanta Tomáše Chorého, dotahuje zmiňovaný návrat Olayinky a soustředí se na to, aby do konce přestupového období získala i Muhammeda Chama, třiadvacetiletého rakouského reprezentanta se senegalsko-gambijskými kořeny.

Od roku 2022 hrál francouzskou ligu za Clermont Foot a během dvou sezon zvládl v 71 zápasech nastřílet 15 gólů a přidal osm asistencí. Letos však s týmem sestoupil.

Muhammed Cham, rakouský fotbalista francouzského klubu Clermont Foot, o kterého se zajímá Slavia.

„I proto se mu líbí myšlenka příchodu do Slavie. Věří, že by se u nás mohl stát komplexním hráčem, dále rozvinout svůj talent, zlepšit se v defenzivě a odrazit se u nás k přestupu do Premier League nebo do jiné elitní soutěže,“ řekl Tvrdík.

Dohoda je nicméně daleko.

„Třeba se to ještě podaří,“ doufá kouč, který kreativního hráče typu Chama v týmu potřebuje. „Je to trochu hybrid, protože dokáže hrát v jednom rozestavení na podhrotové pozici a v druhém na křídle.“

„Klub z Clermontu má ale na náš vkus příliš vysoká očekávání na to, že Chamovi příští rok končí smlouva. V případě, že se nedomluvíme, budeme usilovat o to, abychom hráče podepsali jako volného na jaře příštího roku,“ uvedl Tvrdík.

Slavia je podle něj zároveň blízko k podpisu nové smlouvy s jedenadvacetiletým gólmanem Antonínem Kinským, který při zranění Jindřicha Staňka vstoupí do nové sezony jako nová jednička.

Po letech nejvyšší ambice

Slavia touží do Edenu vrátit fotbalovou Champions League, kterou hrála naposledy na podzim 2019.

„Jsou dvě příležitosti, jak toho dosáhnout,“ zmínil Tvrdík. „Máme pochopitelně velký respekt ke všem soupeřům jak v kvalifikaci Ligy mistrů, tak v domácí lize. Ale uděláme maximum možného, abychom cíl splnili.“

Slávisté vstoupí na začátku srpna do třetího poředkola Ligy mistrů a v papírovně náročnější nemistrovské části budou nasazení. Aby se dostali až do hlavní fáze, budou muset překonat dva soupeře.

O přímou vstupenku do Champions League se po letech bojovat také v české lize: mistr nadcházejícího ročníku, který pro Slavii začne v neděli na Slovácku, do prestižní soutěže postoupí přímo.

„Rádi bychom proměnili hned první pokus. Je to jedna z met, která nás všechny žene. Chceme doma zvítězit v zápase Ligy mistrů, díky novému formátu můžeme mít i větší šanci, protože se jen v základní fázi hraje osm zápasů,“ připomněl Trpišovský, který ve Slavii staví nové mužstvo.

Z hostování v Teplicích se vrátil útočník Daniel Fila, novou smlouvu podepsal další odchovanec Filip Prebsl, který naposledy působil v Liberci. O místo v kádru se hlásí také teprve devatenáctiletý Alexandr Bužek, posila ze Zlína.

„Všechny nás překvapil, v přípravě ukázal velký potenciál,“ připustil kouč.

Štěpán Chaloupek, který ve Slavii podepsal už v zimě, ale sezonu dohrál v Teplicích, aktuálně léčí svalové zranění. Fanoušci jsou zvědaví i na Lukáše Vorlického, technický typ z italského Bergama, který se na jaře po vážných problémech s kolenem rozehrával ve třetiligovém béčku a v posledních týdnech zazářil v přípravě.

„Řešením některých situací mi připomání Nica Stancia. Taky umí vytvořit šanci z ničeho,“ chválil Trpišovský. „Rád ale říkám, že příprava a liga jsou trochu jiná soutěž. Uvidíme, jak na tom bude.“

Kádr Slavie je pár dnů před startem nového ročníku tradičně nafouknutý.

„Přetlak je velký, to souhlasím. Ale přestupové období je dlouhé a spoustu hráčů z čekých klubů figuruje v zahraničí spíš v širších okruzích. Všechno se může rozjet až později,“ řekl Trpišovský.

Podle Tvrdíka však Slavia neplánuje pustit nikoho z nosných hráčů nejužšího týmu. Ani ty, kterým se povedlo nedávné Euro, ať už jde o Lukáše Provoda či Ivana Schranze, jednoho z šesti nejlepších střelců.

„Trenér má ode mě garanci, že hráči, kteří jsou klíčoví pro cíle, které jsme vytyčili, neprodám,“ zopakoval Tvrdík. „Samozřejmě, že ve sportu bychom nikdy neměli říkat nikdy, ale stojíme o to, aby základní jedenáctka zůstala pohromadě.“

Přesto slávistický šéf jeden možný odchod nastínil.

„Typově může jít o Vencu Jurečku, který má rok do konce smlouvy. Dovedeme si představit, že v případě dobré nabídky bychom ho mohli uvolnit. Jinak ale chceme silný tým. Naše cíle jsou ultimativně sportovní, nikoli finanční.“