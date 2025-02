Co ukazuje historie? Na Slavii lze nahrát i třináct bodů v patnácti kolech

Rozdíl mezi suverénní Slavií a Plzní narostl už po úvodním dějství jarní části na deset bodů. Ještě nikdy se nestalo, aby lídr ve zbývajících patnácti kolech sezony o tak luxusní náskok přišel.

Slavii bez ohledu na výsledky soupeřů stačí k titulu dvanáct výher z patnácti zápasů. Jelikož lze silně předpokládat, že Plzeň sotva už neztratí ani bod, bude stačit pochopitelně mnohem méně. K tomu se oba týmy ještě dvakrát potkají ve vzájemném utkání.

Aby Plzeň soupeře ještě předstihla, musela by vyhrát o čtyři zápasy víc než Slavia. Třetí Sparta dokonce o pět víc. Je to reálné? Spíš ne.

Je přitom kuriózní, že Slavia zvýšila odstup po zápase, v němž se trápila a proti urputně bránící Mladé Boleslavi vyhrála spíš náhodným gólem, kdy po centru míč Chorému na hlavu spadl.

Liga 15 kol před koncem Kolapsy lídrů 1994/1995

-13 bodů

15. kolo: Slavia 34, Sparta 27

30. kolo: Sparta 70, Slavia 64 1999/2000

-12 bodů

15. kolo: Slavia 37, Sparta 33

30. kolo: Sparta 76, Slavia 68 2001/2002

-8 bodů

15. kolo: Sparta 36, Liberec 29

30. kolo: Liberec 64, Sparta 63 Kdo neudržel první místo za posledních deset let 2016/2017

15. kolo: Plzeň 36, Slavia 32

30. kolo: Slavia 69, Plzeň 67 2022/2023

20. kolo: Slavia 47, Plzeň 45, Sparta 42

35. kolo: Sparta 78, Slavia 78, Plzeň 61

„Hodně se nám ulevilo. Nebylo to ono, chyběla nám intenzita, nejsem spokojený ani s tím, jak vypadáme pohybově,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský v neděl pozdě večer.

Jenže druhá Plzeň o den později selhala v Olomouci. A na Slavii už nemá moc kdo dotírat. Sparta sice na Slovácku nevypadala špatně, ale obhájce titulu ztrácí třináct bodů.

Měla by Slavia být ještě obezřetná?

Před dvěma lety slávisté ve stejné fázi soutěže měli na Spartu pětibodový náskok, který promrhali a titul urval jejich rival. Ale pět a deset bodů je větší rozdíl, než se zdá.

Co ukazuje pohled do historie? Že lze ve zbývajících patnácti kolech na soupeře v boji o titul nahrát i víc než pět bodů, ale šlo jen o výjimky.

Navíc srovnání není úplně přesné, protože do roku 2018 se nehrála nadstavbová část a týmy bojující o titul spolu neodehrály tři střetnutí jako v posledních ročnících.

Jak lze ztratit komfortní náskok a drtivě finišovat ukázaly během jara 2002 Sparta s Libercem. Ten ztrácel na lídra sedm bodů ještě dokonce čtrnáct kol před koncem a nakonec o bod ligu vyhrál. A to vedle Sparty musel přeskočit ještě Žižkov a Bohemians. Uhrál tak o osm bodů víc než Sparta. Stejný scénář by letos Slavii nerozhodil.

Co by ji však mohlo ohrozit, by bylo selhání jako během jara 2000. Patnáct kol před koncem sezony měla na Spartu čtyřbodový náskok, ale na konci měla o osm bodů víc Sparta. Ta tedy za patnáct zápasů získala o dvanáct bodů víc než Slavia.

Ještě větší kolaps potkal Slavii v roce 1995, kdy v polovině sezony vedla ligu o sedm bodů, ale po 30. kole měla Sparta o šest bodů víc. Za patnáct zápasů Sparta uhrála o třináct bodů víc.

V posledních deseti letech tým, který byl patnáct kol před koncem první, většinou svou pozici uhájil. Výjimkou jsou jen dva ročníky, zmíněný 2022/2023 a také 2016/2017. Tehdy vedla Plzeň o čtyři body před Slavií, která ligu nakonec vyhrála o dva body.

Zřejmě poslední šanci na zvrat může mít Plzeň ve vzájemném zápase 23. února. Pokud by do té doby nic neztratila a pak Slavii porazila, rozdíl by byl sedmibodový a do konce sezony by zbývalo dvanáct utkání, z toho ještě jedno vzájemné.