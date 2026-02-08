Chance Liga 2025/2026

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Autor:
  8:59
Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm let, co jsem tady, jsem mnoha hráčům předpovídal velký potenciál, ale oni ho třeba následně nenaplnili,“ zůstal trenér Jindřich Trpišovský tentokrát při zemi. Ale gól při debutu v první fotbalové lize se přece počítá.
Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil proti Mladé Boleslavi. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Oslava premiérového gólu pro slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který...
Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.
Slávistický záložník Youssoupha Sanyang uniká mladoboleslavské obraně.
Slávistický záložník Lukáš Provod (vpravo) se snaží dostat před...
9 fotografií

Osmnáctiletý Nigerijec prožívá životní týden.

Minulou sobotu s áčkem poprvé cestoval k soutěžnímu utkání a remízu 1:1 v Pardubicích sledoval jako jeden z náhradníků.

Ve středu hrál s devatenáctkou mládežnickou Ligu mistrů na půdě favorizované Benfiky a při těsné porážce 2:3 se blýskl dvěma góly – nejprve krásná rána z velkého vápna, která se od tyče odrazila do sítě, potom drzý průnik mezi obránci včetně chladnokrevného zakončení.

A za odměnu sobotní ligová premiéra.

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

„Mubarak v sobě má něco, co nám z hlediska typologie trochu chybí,“ vysvětloval Trpišovský, proč dal mladíkovi z Afriky proti Boleslavi první šanci. „Na Benfice byl skvělý, ale nás zaujal už v modelovém utkání před dvěma týdny. Hrálo áčko proti béčku a on byl nejlepší na hřišti. Má dobrý pohyb, akceleraci, dynamiku i zajímavé řešení v poslední třetině hřiště. Může sbírat body.“

Což potvrdil i během krátké premiéry v Edenu.

Deset minut, sedm kontaktů s balonem, jeden gól.

Před poslední akcí zápasu zrychlil v pravý čas, aby mezi boleslavskými stopery převzal přesnou přihrávku středem od Chama. Prvním dotykem míč zpracoval, druhým kolem brankáře vystřelil.

Bude se teď na hřišti objevovat častěji? Se Slavií ani nebyl na zimním kempu v Marbelle, přesto i vinou okolností klepe na dveře sestavy.

„Je to podhrotový hráč, ale v systému 3-4-3 dokáže hrát i na pozici polaře. Vzhledem k tomu, že je Oscar dál v trestu, Moses dlouhodobě zraněný a se zdravotním problémem nám odkulhal i Bužek, může se před Mubarakem otevřít zajímavá šance,“ tuší Trpišovský.

Ale to může platit vlastně i opačně.

Vzpomenete si ještě, jak rychle mezi hvězdy před lety vylétl jistý Abdallah Sima? Jednou nenápadně naskočil na pár minut a pak ze hřiště neslezl skoro celý půlrok. Zanedlouho už za velké peníze odcházel do anglického Brightonu a dnes kope francouzskou ligu v dresu lídra z Lens.

„Uvidíme, jak se bude Suleimanovi dařit. Jestli to bude případ jako u Simy, což už hodně předbíhám,“ zasnil se kouč. „Doufejme, že takových kluků budeme nacházet co nejvíc, byť musíme počítat s tím, že když někdo zahraje půl roku nadstandard, hned za něj zase musíme hledat náhradu.“

Oslava premiérového gólu pro slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který pečetil vítězství nad Mladou Boleslaví.

Suleiman, ročník 2007, do Slavie dorazil loni v létě z partnerské fotbalové akademie Right 2 Win v Nigérii a na podzim se rozkoukával v třetiligovém „céčku“. Zároveň však od trenéra Jaroslava Machače dostával příležitosti v zápasech Youth League, kde se trefil proti Arsenalu (5:1), dvakrát proti Bilbau (3:3) a naposledy v týdnu proti zmiňované Benfice.

Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Ligový debut mu usnadnilo, že šel do rozhodnutého zápasu. Navíc proti soupeři, který si s bráněním slávistických nájezdů velkou hlavu nedělal. Vždyť i mladoboleslavský kouč Aleš Majer říkal: „Jsem roztrpčený z toho, že jsme Slavii tady udělali příjemný podvečer.“

A pro Suleimana nezapomenutelný.

Stal se třicátým hráčem, kterého Trpišovský v aktuálním ligovém ročníku nasadil. Zároveň je patnáctým střelcem. Nažehlí mu do příště na dres i jméno?

„Říkám si, že když bez něj dal branku, možná se zamyslíme, jestli mu ho tam vůbec dávat,“ usmíval se Trpišovský, než vzápětí zvážněl: „Musíme si to pohlídat, protože ho rozhodčí nejdřív ani nechtěl pustit na hřiště.“

Nakonec se všechno vysvětlilo a neokoukaný mládenec si mohl užít i nečekané ovace. Co za týden v Karviné?

Vstoupit do diskuse

21. kolo

22. kolo

Kompletní los

20. kolo

21. kolo

Kompletní los

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
11. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.

Český fotbalista Pavel Šulc v dresu Olympique Lyon ve francouzské lize rozhodl jediným gólem o vítězství 1:0 svého týmu na hřišti Nantes. Lyon se po desáté ligové brance bývalého hráče Plzně posunul...

7. února 2026  23:41

Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu se zlobí na sudího v utkání s Chelsea.

Jeden slaví, druhý smutní. Tomáš Souček z West Hamu byl v 25. kole Premier League u vítězství 2:0 v Burnley, zatímco Ladislav Krejčí, český reprezentační parťák, doma padl 1:3 s Chelsea, přičemž na...

7. února 2026  16:38,  aktualizováno  21:20

Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení.

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na...

7. února 2026  18:43,  aktualizováno  21:03

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

7. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:30

Sváteční střelec Boula: Už nebylo zbytí, a tak jsem vystřelil. Baník nakopl k výhře

Jiří Boula (vlevo) z Baníku Ostrava a Antonín Růsek z Olomouce

V zimní přestávce byl jedním z mnoha fotbalistů, o které se zajímali šéfové olomoucké Sigmy. Jenže záložník Jiří Boula zůstal v Baníku a ve 21. kole první ligy proti Olomouci svůj tým nakopl k výhře...

7. února 2026  20:16

Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Karvinský gólman Jakub Lapeš inkasuje gól v Teplicích.

Z klidu do neklidu za 100 sekund. Zásah VAR pohřbil naděje fotbalistů Karviné v Teplicích, po vyloučení svého kapitána inkasovali z přímého kopu a nakonec sobotní ligové utkání ztratili 2:0....

7. února 2026  19:23

Jablonec - Slovácko 0:0, domácí opět s nulou, tentokrát ale ztrácejí

Momentka z utkání mezi Jabloncem a Slováckem.

Třetí proti předposlednímu, měla to být jasná záležitost. Nakonec jablonečtí fotbalisté potvrdili jen svou výbornou obranu. Opět neinkasovali, ale ani neskórovali, a tak proti Slovácku zapisují v...

7. února 2026,  aktualizováno  17:53

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

7. února 2026  16:55,  aktualizováno  17:33

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

7. února 2026  16:58,  aktualizováno  17:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Barcelona odstoupila od projektu fotbalové superligy, zbyl jen Real

Kylian Mbappé slaví s Viníciusem Juniorem a Eduardem Camavingou úvodní gól...

Od projektu fotbalové superligy odstoupila také Barcelona. Soutěž, která měla znamenat revoluci v evropském fotbale, podporuje už jen Real Madrid. Katalánský klub informoval o svém kroku v prohlášení.

7. února 2026  13:39

Čeští hráči nikoho nezajímají. Pokorný o Řecku, nové Sigmě i odmítnutí Baníku

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (vpravo) si zpracovává míč před Jakubem...

Na život v Řecku si tak trochu pořád zvyká. Jak sám říká, životní styl na Peloponésu je naprosto odlišný. „Ale já jsem tu kvůli fotbalu,“ upozorní obránce Jakub Pokorný. Loni dovedl olomouckou Sigmu...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.