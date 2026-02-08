Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Osmnáctiletý Nigerijec prožívá životní týden.
Minulou sobotu s áčkem poprvé cestoval k soutěžnímu utkání a remízu 1:1 v Pardubicích sledoval jako jeden z náhradníků.
Ve středu hrál s devatenáctkou mládežnickou Ligu mistrů na půdě favorizované Benfiky a při těsné porážce 2:3 se blýskl dvěma góly – nejprve krásná rána z velkého vápna, která se od tyče odrazila do sítě, potom drzý průnik mezi obránci včetně chladnokrevného zakončení.
A za odměnu sobotní ligová premiéra.
„Mubarak v sobě má něco, co nám z hlediska typologie trochu chybí,“ vysvětloval Trpišovský, proč dal mladíkovi z Afriky proti Boleslavi první šanci. „Na Benfice byl skvělý, ale nás zaujal už v modelovém utkání před dvěma týdny. Hrálo áčko proti béčku a on byl nejlepší na hřišti. Má dobrý pohyb, akceleraci, dynamiku i zajímavé řešení v poslední třetině hřiště. Může sbírat body.“
Což potvrdil i během krátké premiéry v Edenu.
Deset minut, sedm kontaktů s balonem, jeden gól.
Před poslední akcí zápasu zrychlil v pravý čas, aby mezi boleslavskými stopery převzal přesnou přihrávku středem od Chama. Prvním dotykem míč zpracoval, druhým kolem brankáře vystřelil.
Bude se teď na hřišti objevovat častěji? Se Slavií ani nebyl na zimním kempu v Marbelle, přesto i vinou okolností klepe na dveře sestavy.
„Je to podhrotový hráč, ale v systému 3-4-3 dokáže hrát i na pozici polaře. Vzhledem k tomu, že je Oscar dál v trestu, Moses dlouhodobě zraněný a se zdravotním problémem nám odkulhal i Bužek, může se před Mubarakem otevřít zajímavá šance,“ tuší Trpišovský.
Ale to může platit vlastně i opačně.
Vzpomenete si ještě, jak rychle mezi hvězdy před lety vylétl jistý Abdallah Sima? Jednou nenápadně naskočil na pár minut a pak ze hřiště neslezl skoro celý půlrok. Zanedlouho už za velké peníze odcházel do anglického Brightonu a dnes kope francouzskou ligu v dresu lídra z Lens.
„Uvidíme, jak se bude Suleimanovi dařit. Jestli to bude případ jako u Simy, což už hodně předbíhám,“ zasnil se kouč. „Doufejme, že takových kluků budeme nacházet co nejvíc, byť musíme počítat s tím, že když někdo zahraje půl roku nadstandard, hned za něj zase musíme hledat náhradu.“
Suleiman, ročník 2007, do Slavie dorazil loni v létě z partnerské fotbalové akademie Right 2 Win v Nigérii a na podzim se rozkoukával v třetiligovém „céčku“. Zároveň však od trenéra Jaroslava Machače dostával příležitosti v zápasech Youth League, kde se trefil proti Arsenalu (5:1), dvakrát proti Bilbau (3:3) a naposledy v týdnu proti zmiňované Benfice.
Ligový debut mu usnadnilo, že šel do rozhodnutého zápasu. Navíc proti soupeři, který si s bráněním slávistických nájezdů velkou hlavu nedělal. Vždyť i mladoboleslavský kouč Aleš Majer říkal: „Jsem roztrpčený z toho, že jsme Slavii tady udělali příjemný podvečer.“
A pro Suleimana nezapomenutelný.
Stal se třicátým hráčem, kterého Trpišovský v aktuálním ligovém ročníku nasadil. Zároveň je patnáctým střelcem. Nažehlí mu do příště na dres i jméno?
„Říkám si, že když bez něj dal branku, možná se zamyslíme, jestli mu ho tam vůbec dávat,“ usmíval se Trpišovský, než vzápětí zvážněl: „Musíme si to pohlídat, protože ho rozhodčí nejdřív ani nechtěl pustit na hřiště.“
Nakonec se všechno vysvětlilo a neokoukaný mládenec si mohl užít i nečekané ovace. Co za týden v Karviné?