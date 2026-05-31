Provod na pět let, Holeš na dva, novou smlouvu ve Slavii má i Chytil

Provod: Cílem je další titulový hattrick
Devětadvacetiletý Provod přišel do Slavie v září 2019 poté, co na sebe upozornil v tehdejším týmu nováčka v Českých Budějovicích, kde hostoval z Plzně.
Před čtyřmi lety si prošel vážným zraněním kolene, ale postupně se do své formy vrátil. Dlouhodobě patří mezi nejdůležitější hráče mužstva, je ofenzivním tahounem týmu.
„Slavia pro mě znamená strašně moc. Věřím, že další radost ještě přidáme. Prostředí tady člověka posouvá a vidím, jaký máme potenciál, jak se můžeme posouvat dál. Kdyby mě to tady nebavilo, tak neprodlužuju smlouvu o pět let,“ řekl Provod.
V posledních dvou ročnících se na ligových titulech podílel dvaadvaceti přihrávkami či centry na gól.
Jeho čísla jsou mimořádná, za Slavii nastoupil do 224 zápasů, dal 27 gólů a připsal si 52 asistencí.
„Po minulé sezoně jsem si říkal, jestli se to dá ještě někam posunout. Nevím, jestli se to povedlo, ale určitě jsem minimálně navázal. Cíl bude stejný i pro příští sezonu,“ líčil.
Byl u čtyřech titulů a dvou triumfů v domácím poháru.
„Každého titulu si moc vážím. Na tento budu vzpomínat s tím, že jsme hráli Ligu mistrů a i jak ho klub zvládl. Kombinovat soutěže je strašně těžké. A zlatý hattrick? Zaklepu si na zuby, bylo by to krásné. Mým cílem je ale za pět sezon udělat titulů pět,“ zasnil se.