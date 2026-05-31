Chance Liga 2025/2026

Provod na pět let, Holeš na dva, novou smlouvu ve Slavii má i Chytil

  13:36
Než v neděli večer po přípravném utkání proti Kosovu odcestují s národním mužstvem do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech, Lukáš Provod, Tomáš Holeš a Mojmír Chytil svou budoucnost stvrdili dál se Slavií. Klubové opory podepsaly nové smlouvy, Provod ji má dokonce na pět let, Chytil na tři a nejstarší Holeš do léta 2028.
Část 1/3

Provod: Cílem je další titulový hattrick

Slávistický záložník Lukáš Provod při podpisu nové smlouvy se sportovním ředitelem Přemyslem Kovářem. Provod se Slavii upsal do roku 2031, čili do svých pětatřiceti.

Devětadvacetiletý Provod přišel do Slavie v září 2019 poté, co na sebe upozornil v tehdejším týmu nováčka v Českých Budějovicích, kde hostoval z Plzně.

Před čtyřmi lety si prošel vážným zraněním kolene, ale postupně se do své formy vrátil. Dlouhodobě patří mezi nejdůležitější hráče mužstva, je ofenzivním tahounem týmu.

„Slavia pro mě znamená strašně moc. Věřím, že další radost ještě přidáme. Prostředí tady člověka posouvá a vidím, jaký máme potenciál, jak se můžeme posouvat dál. Kdyby mě to tady nebavilo, tak neprodlužuju smlouvu o pět let,“ řekl Provod.

V posledních dvou ročnících se na ligových titulech podílel dvaadvaceti přihrávkami či centry na gól.

Jeho čísla jsou mimořádná, za Slavii nastoupil do 224 zápasů, dal 27 gólů a připsal si 52 asistencí.

„Po minulé sezoně jsem si říkal, jestli se to dá ještě někam posunout. Nevím, jestli se to povedlo, ale určitě jsem minimálně navázal. Cíl bude stejný i pro příští sezonu,“ líčil.

Byl u čtyřech titulů a dvou triumfů v domácím poháru.

„Každého titulu si moc vážím. Na tento budu vzpomínat s tím, že jsme hráli Ligu mistrů a i jak ho klub zvládl. Kombinovat soutěže je strašně těžké. A zlatý hattrick? Zaklepu si na zuby, bylo by to krásné. Mým cílem je ale za pět sezon udělat titulů pět,“ zasnil se.



Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
