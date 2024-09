Slavia a její dvě věže. Chorý s Chytilem poprvé spolu. Zbyde místo pro Lingra?

Platilo to i v úterý v Mladé Boleslavi, kde se dva stožáry v jedné slávistické jedenáctce sešly. A Chytil prvním gólem nasměroval tým za pohodovým vítězstvím 2:0.

„Když pominu prvních patnáct minut, kdy se ti dva trochu hledali a my je nevyužívali tak, jak jsme si plánovali a představovali, byl jsem hodně spokojený,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

„Pro tým je velká pomoc, když máte ve vápně takové dva hráče,“ pokračoval. „Postupně šel náš výkon dost nahoru a jejich spolupráce se krásně ukázala nejen u prvního gólu.“

Chytil rozjel akci, kterou pak v obtížné pozici hlavou sám úspěšně zakončil. Chorý mezitím udržel na zádech bránící soupeře a navrch přidal klíčovou přihrávku na pravou stranu, odkud centroval Holeš.

Ti dva spolu poprvé nastoupili v červnu v přípravném zápase reprezentace proti Maltě a Chytil se při jasné výhře 7:1 trefil dvakrát. Teď si dali úspěšné ligové repete.

„Hlavně z Mojmy mám fakt velkou radost,“ řekl Trpišovský. „Po Euru se vrátil polozraněný. I běžecká data měl špatná. Potřeboval dotrénovat, znovu se dostat zpátky. A nám se teď nabízí další možnost, jak složit ofenzivní trojku.“

„Ti dva nahoře udrželi spoustu míčů, zády k bráně připravovali šance pro ostatní a dělali nám obrovské problémy,“ uznal po zápase švédský kouč domácích Brännström. Kapitán Suchý jen pokrčil rameny: „I když víte o jejich přednostech, souboje s nimi dají vždycky zabrat...“

Chorého s Chytilem vepředu v úterý doplňoval především Provod, v úvodu sezony jeden z nejlepších slávistů. Variant do ofenzivy má však Slavia, která po úterním vítězství poprvé v sezoně vykoukla na prvním místě tabulky, ještě víc.

V Boleslavi poprvé ukázala navrátilce Lingra z Feyenoordu. Zdravotní problémy pořád řeší Fila, loni tahoun Teplic. A připravení jsou ještě Jurásek, Wallem a další.

„U Lingra je zatím problém v tom, že mu chybí herní vytížení,“ podotkl Trpišovský.

Ondřej Lingr poprvé v akci v dresu Slavie po návratu z Nizozemska.

V Nizozemsku během uplynulého roku ani jednou nenastoupil v základní sestavě. Střídal ke konci zápasů, častěji ale seděl jen na lavičce.

„Intenzita mu zatím schází, ale prostor určitě dostane. Má výhodu, že zná tým i herní styl. Navíc je v ofenzivě schopný naskočit na různé posty v různých rozestaveních a mám tušení, že si s klukama nahoře bude hodně rozumět,“ navázal trenér.

„Věřím, že se do toho záhy dostane, protože zápasů bude přibývat.“

Jen do příští reprezentační pauzy, která startuje druhý říjnový týden, jich Slavia stihne pět: Plzeň, Ludogorec, Bohemians, Ajax a Sparta, což bude vrchol nadcházejícího období.

„Plán je následující: využívat Ondru do zápasů, které přijdou, a co nejdřív ho dostat zpátky do ideální fyzické kondice,“ naznačil Trpišovský. „Obecně ale musím říct, že vyspěl. Vrátil se hladový a je připravený se prát o každou minutu na hřišti, takže o něj nemám strach.“

A konkurence ve slávistickém útoku dál poroste.