Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily

Pražská Slavia pokračuje v posilování kádru před očekávanou účastí v Lize mistrů a útokem na dalši mistrovský titul. Podle informací iDNES.cz se ve středu podařilo dosáhnout zásadního průlomu v jednáních se Slovanem Liberec.
Podle dvou důvěryhodných zdrojů blízkých oběma klubům se během dne domluvili majitel Liberce Ondřej Kania a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na obchodu, který může přepsat historické tabulky domácích přestupů. Přesná podoba dohody ani finanční parametry zatím nejsou známé. V současnosti se připravuje smluvní dokumentace, základní rámec transakce však již existuje.
V zákulisí se hovoří o přestupu dvou hráčů ze severu Čech do Edenu. Obě strany zatím zachovávají mlčenlivost a oficiální potvrzení zatím nepadlo. Slavia by ale v nejbližších dnech měla představit další dvě výrazné posily.
Červenobílí chtějí vytvořit kádr schopný obstát nejen v domácí soutěži, ale také v prestižní Lize mistrů. Tomu odpovídá i dosavadní přestupová aktivita.
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Právě chystaný obchod s Libercem má být dalším důkazem ambicí vršovického klubu. Pokud se transakce skutečně dokončí v rozsahu, o kterém se v zákulisí mluví, zařadí se mezi největší přestupové operace mezi českými kluby vůbec.