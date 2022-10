Šest hostujících slávistů chybělo. Oslabení, ale tak je to dané, řekl kouč Liberce

Posledním nedělním zápasem 10. kola nejvyšší soutěže opět ožívá debata o podmínkách, které bývají (nejen) v Česku součástí smluv o zapůjčení hráčů.

Kluby hráče na hostování proti kmenovým celkům sice vlastně využít můžou, ovšem za předem stanovenou a obvykle nemalou finanční kompenzaci. Což si každý rozmyslí.

Zápas Liberce na Slavií ukázal extrém, vždyť Slovan nemohl zařadit do nominace hned šest (!) letních posil.

Navíc důležitých součástí týmu, posuďte sami:

- Mick van Buren, v devíti zápasech šest gólů, druhý nejlepší střelec ligy

- Maksym Talovjerov, sedm zápasů z devíti možných, jeden stál za vyloučení

- Jan Matoušek, devět zápasů, z toho šest v základu, jedna asistence

- Filip Prebsl, sedm zápasů, z toho pět v základu

- Matěj Valenta, od příchodu dva starty a gól, dva zápasy chyběl kvůli vyloučení

Jen brankář Jan Stejskal je dvojkou, chytal pouze vítězný pohárový duel v Rokycanech.

„Hostují u nás a v české lize to takhle funguje. Počítali jsme s tím, postavili jsme i tak dobrou jedenáctku, nic jiného se k tomu nedá říct,“ krčil rameny Lukáš Červ a mezi řádky jste mohli vyčíst, že mu tuzemský zvyk zkomplikovat fotbalistovi na hostování start proti mateřskému klubu příliš nevoní.

„Můžu na to říct jenom to, že jsem rád, že jsem do Liberce přestoupil a mohl jsem si tak proti Slavii zahrát,“ poznamenal odchovanec červenobílých, kterého podobně jako Denise Višinského na sever Čech Pražané prodali s právem zpětného odkupu.

Liberecký trenér Kozel uznal, že mu výše zmíněná pětice na trávníku chyběla.

„Bylo to oslabení,“ neskrýval. „Ale podmínky hostování ze Slavie jsou jasně dané a musíme je respektovat.“ Existenci zákazu nekritizoval.

„Chápu, že kluby, které mají víc hráčů, je někam pošlou hrát. Nedělá to jen Slavia, ale i Sparta a další silnější týmy. Ti hráči zkrátka jeden zápas hrát nemůžou. Kdyby mohli, měli by obrovskou motivaci a mohlo by to být i kontraproduktivní,“ přemítal.

Samotná Slavia byla – spolu s Olomoucí – před osmi lety výjimkou ze zaběhlé praxe, v éře sportovního ředitele Karola Kisela povolila svým kmenovým fotbalistům ve vzájemných utkáních nastupovat bez finanční náhrady.

Znovu to pak zkusila předloni, ale po podzimu raději opět přistoupila k zákazu. Spouštěčem byl právě zápas s Libercem, který také vyhrála 3:0.

A to ze sedmi hráčů, kteří ve Slovanu ze Slavie hostovali, nastoupili jen tři.

„Část hráčů hostujících v dresu soupeře proti Slavii nastoupit nechtěla, druhá část šla naopak do vzájemného zápasu přemotivovaná. Během zápasu tak docházelo například k soubojům, při kterých hrozilo zranění hned dvou kmenových hráčů Slavie,“ uvedl klub a vyjádřil zklamání, že se k jeho rozhodnutí nepřipojily ostatní prvoligové celky.

Ligová fotbalová asociace, jež v Česku řídí profesionální soutěže, tehdy kvůli vysokému počtu slávistů v Liberci a Jablonci zvažovala, že do řádů zakotví početní strop pro hosty z jednoho týmu.

Půlroční slávistická velkorysost úvahy zmrazila, ale nyní se možná opět nabízejí. Současných šest zapůjčených fotbalistů v Liberci je zkrátka hodně, konkurenceschopnost Slovanu jejich absence prokazatelně ovlivnila, což potvrdil i trenér Kozel. Pro zavedení limitů nicméně spíš není.

„To asi není otázka na mě, je to o nastavení řádů,“ zamyslel se. „To, že jsme mohli některé z těchto hráčů získat, je pro nás samozřejmě plus. Mick van Buren je druhý nejlepší střelec ligy, Max Talovjerov nám obrovsky pomohl, další kluci ze Slavie jsou velice platní. Jsem rád, že je máme a nemůžu říct, že bych byl radši, kdybychom měli třeba jenom tři z nich,“ dodal s úsměvem.