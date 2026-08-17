Zbraň Slavie? Míč v ruce. Po autech dal mistr už půlku gólů, unikát i v rámci Evropy

Situace, která bude rozhodovat zápasy. Disciplína, na niž si v zahraničí už dávno najímají trenéry-specialisty.
Přitom podle prapůvodních zvyklostí to žádná výhoda být neměla: míč zpátky do hřiště nevhazoval soupeř, ale naopak ten, kdo se ho předtím dotkl naposledy. Balon navíc pokaždé musel letět kolmo k pomezní čáře a nikdy ne jinak.
Dovedete si představit, jak by fotbal vypadal, kdyby původní regule vydržely? A co by si počala Slavia, která s míčem v ruce patří mezi nejlepší v Evropě?
V neděli v Liberci to znovu ukázala.
A to i přesto, že u Nisy remizovala 1:1 a poprvé v nové sezoně ztratila body. Nebo právě proto?
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Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili
V těžkém zápase si pomohla gólem po dlouhém autu, který po čtvrthodině vrhnul do šestnáctky z pravé strany krajní bek Isife. Liberecký Kayondo míč odhlavičkoval pouze na hranu velkého vápna, číhající Mubarak pohotovou střelu otřel o kapitána Holeše a červenobílí na severu vedli a znovu nasvítili unikátní bilanci.
„Hodně se tomu věnujeme,“ kývl šťastný střelec. „Je to velká specialita našeho asistenta Zdeňka Houšteckého, který to do nás hustí neustále. Jsem rád, že si tím takto dokážeme pomoci. Když je zápas takhle fyzický a soubojový, může to být velká zbraň.“
Od začátku minulé sezony žádné jiné mužstvo v top deseti ligách po autových vhazováních nedalo tolik branek. Jen v aktuální sezoně jich český šampion posbíral šest, čili rovnou polovinu z celkového počtu.
Ale další tři body nemá.
Hladový Slovan srovnal ligový šlágr po minele stopera Konečného dvacet minut před koncem. Od začátku nejistý slávistický obránce míč po centru Kayonda nešikovně holení srazil na břevno vlastní brány a dravý náhradník Baboula ho hlavou zblízka doklepl do sítě.
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Na tribuně nadšeně tleskal i bývalý slávistický kapitán Bořil, kterého po přesunu do Liberce z očekávaného duelu vyřadilo zranění. A vedle něj také křídelník Kušej, host z Edenu, který pyká za červenou kartu. Mimochodem, na hřiště ve druhém poločase vběhl i útočník Chorý, který po trestu z minulé sezony a divokém létě nastoupil za Slavii přesně po 100 dnech.
Čekalo se, jaký Liberec proti Slavii vytasí. Po letní rošádě na lavičce v úvodu sezony nečekaně vyloupil Plzeň, ale pak i kvůli dvěma vyloučeným ztratil domácí utkání s Teplicemi. Odměřený kouč Fodrek, jenž nahradil žoviálního Kováče, jako by týmu vtiskl lepší organizaci, zarputilost a houževnatost, což pochopili i fanoušci, kteří domácí fotbalisty motivovali vzkazem: „Jedenáct bojovníků může porazit i Slavii.“
Zatímco ostré slunce pozvolna ztrácelo na síle a romanticky zapadalo za jizerskými kopci, na hřišti to byla od první minuty jízda.
Slávistický gólman Markovič měl už po dvaceti minutách tři zákroky, stejně jako v předchozích třech zápasech dohromady. A do přestávky musel vytáhnout další.
Domácí tlačili hlavně na slávistickou levou stranu, kde nervózně působil Konečný, nečekané jméno v sestavě. Právě on se po půli připletl k vyrovnání.
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Ještě předtím si ale slávisté pomohli z autu, který by si podle bilance posledních měsíců klidně mohli nechat patentovat. Těžko říct, co by o tom soudil slavný trenér Arséne Wenger, jenž kdysi vážně navrhoval, aby se auty kopaly: „Hru by to zrychlilo. Navíc by tím odpadla nefér výhoda, která do fotbalu nepatří.“
Podobné pravidlo se přitom testovalo v nižších anglických soutěžích v průběhu devadesátých let. Speciální skupina, v níž zasedly i legendy jako Beckenbauer či Cruijff, však dospěla k závěru, že kopání autů hře nijak neprospívá.
A Slavia souhlasí.
I díky autům lize navzdory prvnímu škobrtnutí dál vévodí.