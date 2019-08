Ani se netěším, přiznal Trpišovský. A Liberec chce v pustém Edenu rabovat

Slovanu se ovšem na Slavii daří a bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných ligových duelů. „Víme, že Slavia je top mančaft české ligy, v minulé sezoně ukázali, že jsou velmi dobrý mančaft i na úrovni Evropské ligy, ale jedeme se tam o ty body porvat,“ tvrdí Pavel Hoftych, trenér Liberce.

Slavia vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 19:30

Očekávaná a tradiční bitva však bude mít ponurou kulisu, protože ochozy stadionu Eden budou kvůli výtržnostem fanoušků Slavie v úvodním domácím duelu s Olomoucí prázdné. „Atmosféru bez diváků jsem zažil dvakrát v Trnavě při utkáních Evropské ligy. Je to něco specifického, na co se prakticky ani nedá nachystat,“ konstatoval Hoftych.

„Bude to možná podobné jako přípravné zápasy. I když na přípravné zápasy Slavie chodí spousta lidí, takže si to v podstatě ani neumím představit,“ řekl pro ČTK kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. „Je to trest pro nás všechny - hráče, trenéry, diváky. Proti Olomouci tu bylo přes 13 tisíc lidí, 99,9 procenta z nich nic neudělalo a na zápas přijít nemůžou. Zápas si neužijeme, i když samozřejmě chceme vyhrát. Ani se na zápas netěším jako normálně.“