Ve Slavii je znovu koronavirus. Mistr předčasně ukončil soustředění v Rakousku

Odhalilo to kontrolní testování, které slávističtí fotbalisté i jejich podpůrný tým podstoupili v pondělí.

A oficiálně zprávu potvrdil o den později Jaroslav Tvrdík, klubový šéf: „Slavia končí soustředění a vrací se do České republiky. V týmu je jeden z hráčů nakažen covidem-19. Další postup řešíme s hygienickou službou v České republice.“

Ještě v neděli přitom Tvrdík fanouškům na svém twitterovém účtu psal: „Zrovna dnes jsme probírali nutnost dalších hygienických opatření včetně sebekázně všech členů mužstva a jejich rodin. Chceme hrát evropské i české soutěže. Atletico Madrid ukazuje, jak složité bude covid-19 vzdorovat. Bude velká výzva to zvládnout. Musíme!“

Zrovna dnes jsme probirali nutnost dalsich hygienickych opatreni vcetne sebekazne vsech clenu A-tymu a jejich rodin. Chceme hrat evropske i ceske souteze. Atletico ukazuje, jak slozite bude Covid vzdorovat. Bude velka vyzva to zvladnout. Musime! pic.twitter.com/7oIlpmnnJZ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 9, 2020

V Laa an der Thaya, lázeňském městečku nedaleko Česka, se slávisté připravovali týden. V přípravných zápasech porazili St. Pölten (5:0) i maďarský Fehérvár (3:1) a v úterý odpoledne měli v Bad Erlachu nastoupit proti Sturmu Graz. V pátek byla na programu jejich ligová generálka proti Austrii Vídeň. Zápasy se ovšem nyní ruší.

Není to poprvé, co Slavii nákaza koronaviru zasáhla. Ještě před restartem fotbalové ligy v druhé polovině května měl pozitivní test jeden z hráčů širšího kádru prvního týmu. Také tehdy musela Slavia skrečovat přípravný duel a tým se na dva dny odebral do preventivní karantény.

Po negativních výsledcích kontrolních testů se znovu vrátil k přípravě.

Nyní je tréninkový výpadek pro mistra komplikací před startem nové sezony, která pro něj má začít za dvanáct dnů v Českých Budějovicích. Do evropských pohárů Slavia vstoupí až v druhé polovině září.