Další rychlý hattrick? Žádný expert nejsem, říká Chytil. Reprezentaci neřeší

Do hry naskočil v 63. minutě, krátce poté, co soupeř srovnal. Poprvé se radoval v 69. minutě po průnikové přihrávce od Provoda, u dalších dvou tref mu přesně do běhu asistoval Jurásek.

„Už před zápasem jsme si to rozebírali na videu. Věděli jsme, že to budeme hrát za obranu, protože toho prostoru tam bylo dost,“ popsal pak Chytil.

Vstup do nové sezoně mu tolik nevyšel.

Nejprve Slavii kvůli zdravotním problémům chyběl, od svého návratu je až druhou volbou po Tomáši Chorém. Právě vytáhlého forvarda ale tentokrát úplně zastínil. „Je to práce celého týmu. Tentokrát zakončování vyšlo na mě, ale proti Karviné mi skvěle obranu načal právě Choras, a pak tam logicky vznikaly mezery,“ doplnil Chytil.

„Dali jsme pět branek, i když průběh nebyl úplně ideální,“ pokračoval.

Trenér Trpišovský o Chytilovi „Jeden člověk mi po zápase říkal, že jsme měli šťastnou ruku, ale ono to je jednoduchý, když tam máte takového hráče. Původně měl jít za Chorého, ale dostali jsme gól, tak jsme změnili plán. Předvedl skvělý výkon, strašně nám pomohl.“

Pomohl jste ho změnit i vy. Je pro vás náhradníky obecně složité zvládat intenzivní herní styl Slavie, když nenastupujete tak často?

Všichni musíme byt připravení, ať už hrajeme pravidelně nebo ne, protože šance může přijít kdykoli. Musíme být nachystaní pomoct z lavičky, pak už je na trenérovi, koho vybere. Ale myslím, že jsme všichni připravení na sto procent. Momentálně máme kvalitní lavičku i základ. Ať nastoupí jakákoli sestava, je hrozně silná.

Akci u vašeho druhého gólu založil skvělým nákopem brankář Kinský. Překvapilo vás to?

Tonda je nohama výborný, dal skvělý míč na Matese a ten dává pro změnu skvělý míče do kapsy, takže se to sešlo výborně. Padl z toho gól a celá ta akce snesla nejvyšší měřítka.

Proti Pardubicím jste dal tři góly za necelých osm minut, proti Karviné za šestnáct, předtím v dresu reprezentace proti Faerským ostrovům za deset. Jste expert na rychlé hattricky?

To se tak sešlo, že jsem se do těch šancí dostal. Ale neřekl bych, že jsem vyloženě expert.

Když byla řeč o reprezentaci – nedoufáte třeba i po tomhle výkonu, že dostanete pozvánku jako náhradník?

Vůbec neřeším, jestli přijde pozvánka. V nominaci momentálně nejsem, nemám takové vytížení, trenéři se tak rozhodli a je to normální. Chci dát gól každý zápas, nezačnu se snažit, když najednou nejsem v nominaci. Chci pomáhat týmu, abychom měli úspěchy, to je můj hlavní cíl.

A co vaše role ve Slavii? Nemůže vám třeba tenhle hattrick paradoxně uškodit, že budete nadále nastupovat spíš jako žolík?

Je na trenérovi, jestli mě postaví nebo mě využije jako žolíka. Vždycky budu připravený a budu chtít pomoct týmu, ať už herně nebo gólově.

Před zápasem si fanoušci připravili celostadionové choreo. Co jste mu říkal?

Krásný to bylo. Já si to mohl užít z lavičky, takže jsem všechno pěkně viděl. Byla to hezká oslava narozenin klubu a myslím, že si to všichni užili.